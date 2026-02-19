El Manchester United anunció la creación de un nuevo estadio que promete revolucionar el fútbol mundial con una capacidad de más de 100.000 personas. Esta ambiciosa obra arquitectónica busca reemplazar al histórico Old Trafford, que ya tiene un siglo. Ahora, el proyecto que se denominó provisionalmente New Trafford Stadium se posicionará como el centro de una profunda regeneración urbana en la zona. A su vez, será el más grande de todo Reino Unido. La nueva casa de los Red Devils tendrá capacidad para 100.000 espectadores, cifra que superará al Wembley. Además, se construirá en la zona de Trafford Wharfside, en el sur de Mánchester. La inversión total del ambicioso plan se estima en unos 2212 millones de euros. De esta manera, el club inglés busca así tener el mejor estadio del mundo para competir en la élite global. El prestigioso arquitecto Norman Foster, del estudio Foster + Partners, lidera el diseño de la nueva sede. Entre las novedades del estadio, se sabe que contará con una estructura en forma de sombrilla gigante diseñada para proteger a los hinchas. Asimismo, este sistema también permitirá recolectar agua de lluvia y generar energía solar de manera eficiente. Uno de los detalles más llamativos es la inclusión de tres mástiles denominados “el tridente”. Estas torres de acero harán referencia al escudo del club: la más alta alcanzará los 200 metros de altura y será visible desde una distancia de 40 kilómetros. En un comunicado de Sir Jim Ratcliffe, uno de los dueños del Manchester, aseguró que “será el mejor estadio de fútbol del mundo”. A su vez, insistió en que podrá ser un “estadio nacional en el Norte” del país, para albergar finales de Champions o encuentros de la selección nacional. “Nuestro actual campo nos ha hecho un gran servicio durante 115 años, pero se ha quedado por detrás de algunos de los mejores estadios en este deporte”, añadió. El New Trafford Stadium no será solo un recinto deportivo para partidos de fútbol: el proyecto contempla la creación de una “mini ciudad” sostenible y completamente transitable. La propuesta incluye la construcción de más de 15.000 nuevas viviendas y la generación de 92.000 puestos de trabajo. A partir de esta obra, se espera que la zona atraiga a 1.8 millones de visitantes adicionales cada año. Por último, contará también con una plaza pública del doble del tamaño de Trafalgar Square. Este espacio servirá como punto de encuentro para la comunidad local y los aficionados. La intención de Ratcliffe es transformar el entorno social y económico de la región de forma duradera. La construcción del nuevo estadio se realizará junto al sitio actual para preservar la esencia histórica. Según los planes presentados, el tiempo estimado de ejecución de la obra será de cinco años. Una vez finalizado el proyecto, el Manchester United pasará a jugar en el recinto más moderno del planeta. Por su parte, el “teatro de los sueños” no desaparecerá por completo de forma inmediata. Y es que existe la posibilidad de reducir su capacidad a 30.000 asientos para albergar partidos de la cantera y del equipo femenino.