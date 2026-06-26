El mate es mucho más que una infusión tradicional en Argentina. Además de formar parte de la rutina diaria de millones de personas, también puede transformarse en una bebida con propiedades adicionales cuando se combina con determinadas hierbas medicinales.

Aunque muchos optan por agregar burrito para darle un sabor diferente, existe otra planta que se destaca por sus efectos estimulantes naturales.

Gracias a sus compuestos activos, puede ayudar a despejar la mente, mejorar la concentración y reducir la sensación de fatiga durante la jornada.

Mate con menta: la hierba natural que mejora la concentración, aporta energía y ayuda a reducir el cansancio. Fuente: Shutterstock

La hierba que puede darle un impulso natural a tu energía

La protagonista es la menta, una planta aromática ampliamente utilizada tanto en infusiones como en preparaciones medicinales naturales.

Su principal componente, el mentol, produce una sensación de frescura que estimula el sistema nervioso, favoreciendo un mayor estado de alerta mental .

Consumida con moderación, puede convertirse en un complemento ideal para quienes necesitan mantenerse concentrados durante el trabajo, el estudio o largas jornadas de actividad.

A diferencia de otras bebidas con alto contenido de cafeína, la menta aporta una estimulación más suave, por lo que muchas personas la eligen para acompañar el mate sin provocar una sensación excesiva de nerviosismo.

Los beneficios que aporta la menta cuando se mezcla con el mate

Además de colaborar con la concentración y ayudar a disminuir el cansancio, la menta ofrece otros beneficios para el organismo que la convierten en una de las hierbas más utilizadas para enriquecer esta infusión.

Entre sus principales propiedades se destacan:

Favorece la digestión y ayuda a aliviar la pesadez, la acidez y los gases.

Contribuye a reducir el estrés gracias a su aroma refrescante.

Actúa como un descongestionante natural, facilitando la respiración.

Ayuda a combatir el mal aliento dejando una sensación de frescura prolongada.

Posee propiedades antiinflamatorias que pueden aliviar molestias leves, como dolores de cabeza o malestares estomacales.

Cómo agregar menta al mate para potenciar sus beneficios: favorece la digestión, despeja la mente y brinda una sensación de frescura. Fuente: Shutterstock

Cómo agregar menta en el mate para aprovechar todas sus propiedades

Incorporar menta en el mate es muy sencillo y puede hacerse de diferentes maneras según las preferencias de cada persona.

Una de las opciones más comunes consiste en colocar algunas hojas frescas previamente lavadas directamente sobre la yerba. De esta forma, liberan lentamente su aroma y su sabor en cada cebada.

También puede utilizarse menta seca, mezclándola con la yerba antes de preparar el mate, una alternativa práctica para quienes la consumen durante todo el año.

Otra posibilidad es preparar una infusión de menta y utilizar ese líquido como reemplazo del agua caliente tradicional. Así se obtiene un sabor más uniforme y una bebida con un aroma intenso.