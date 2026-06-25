Chau cansancio: la hierba para incorporar al mate que mejora tu concentración y proporciona energía (foto: archivo).

El mate representa la bebida emblemática de Argentina y forma parte integral de la dieta de sus ciudadanos. Es un símbolo de fraternidad, presente en cada reunión social.

Si bien comúnmente se consume tanto amargo como dulce, muchas personas ignoran que, al incorporar ciertos yuyos, se pueden incrementar significativamente los beneficios para la salud.

Tres hierbas para añadir al mate y potenciar sus beneficios

Con el transcurso del tiempo, el mate ha sufrido una evolución significativa. En la actualidad, es habitual observar que se consume acompañado de cáscaras de naranja, ralladura de limón y coco, entre otros. Estos tres aditivos incrementan y potencian los beneficios de la tradicional infusión argentina.

Este cambio en la forma de consumir mate resalta la capacidad de adaptación de las costumbres culturales a lo largo del tiempo.

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Beneficios de la Menta: digestión, relajación y alivio natural

La menta es ampliamente utilizada como complemento para infusiones. Esta hierba presenta características que propician la relajación de los músculos del tracto digestivo, favoreciendo así la síntesis de los alimentos y contribuyendo a la mejora de síntomas relacionados con la indigestión.

En relación con lo anterior, el mentol tiene la capacidad de estimular la producción de bilis, facilitando de este modo el proceso digestivo de las grasas. Adicionalmente, actúa como un descongestionante natural, abriendo las vías respiratorias y aliviando los síntomas provocados por la gripe y las alergias.

Hierbaluisa: antioxidante natural y defensora contra infecciones

También reconocida como hierbaluisa, esta planta es notablemente rica en antioxidantes. Dichos compuestos son capaces de prevenir el daño ocasionado por los radicales libres, que oxidan el organismo y contribuyen al envejecimiento prematuro.

Adicionalmente, las propiedades antimicrobianas de esta planta actúan contra las bacterias y los hongos, lo que contribuye a la prevención del desarrollo de infecciones.

Boldo

El boldo es una hierba medicinal reconocida por su eficacia en la mitigación de los dolores de cabeza. Esto se debe a sus propiedades antiinflamatorias y analgésicas, las cuales generan una sensación de bienestar.

De igual manera, actúa como un relajante muscular natural capaz de aliviar la tensión acumulada en el cuerpo. Este efecto resulta beneficioso para aquellos que padecen dolores en la espalda y las rodillas.

Nuevo auge del mate: sabores exóticos y beneficios cognitivos

El mate constituye un elemento esencial de la alimentación en Argentina y proporciona una variedad de beneficios para la salud. Al incluir cafeína, estimula el sistema nervioso central y alivia la sensación de fatiga.

Su composición, que incluye compuestos como la teobromina, tiene la capacidad de mejorar la concentración y la memoria, lo que lo convierte en una opción fundamental para los estudiantes.

Asimismo, el mate aporta significativas cantidades de polifenoles y antioxidantes, contribuyendo a disminuir el riesgo de padecer enfermedades como el cáncer. Adicionalmente, puede fortalecer el sistema inmunológico.

El mate continúa ganando popularidad no solo en Argentina, sino en otros países de América Latina. Una nueva tendencia se observa entre los jóvenes que experimentan con sabores exóticos, incorporando infusiones como el té verde o la flor de hibisco, lo que diversifica aún más la experiencia de degustar esta bebida emblemática.

Asimismo, estudios recientes destacan el impacto positivo del consumo de mate en el rendimiento cognitivo. Investigaciones sugieren que sus compuestos, además de proporcionar energía, podrían mejorar la concentración y la memoria, haciendo del mate una opción valiosa para quienes buscan potenciar su productividad diaria.