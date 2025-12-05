La apendicitis es una inflamación infecciosa del apéndice cecal y representa la causa más frecuente de dolor abdominal agudo que requiere cirugía.

Aunque muchas personas conocen sus signos clásicos, lo cierto es que el primer síntoma suele pasar desapercibido, ya que se confunde fácilmente con molestias digestivas menores.

¿Cuál es el primer síntoma de la apendicitis?

Si bien la mayoría asocia la apendicitis con un dolor fuerte en la parte inferior derecha del abdomen, ese no es el primer síntoma que aparece. En la mayoría de los casos, el episodio comienza con un dolor vago y persistente cerca del ombligo o en la “boca del estómago”.

Suele ser difuso, es decir, difícil de localizar con precisión. También puede sentirse en la zona del ombligo, en la parte alta del abdomen o como un malestar general en distintos puntos.

Este dolor, que puede confundirse con gases o indigestión, es el primer signo que la mayoría ignora. Solo con el paso de las horas se vuelve más intenso y se desplaza hacia el costado inferior derecho, donde se encuentra el apéndice.

¿Por qué se confunde con gases?

Los síntomas iniciales pueden dar la sensación de:

Hinchazón

Malestar leve

Dificultad para eliminar gases

Muchas personas atribuyen estas molestias a haber comido algo “pesado”, lo que retrasa la consulta médica. Incluso, la incapacidad para expulsar gases también se considera un síntoma frecuente en cuadros de apendicitis.

¿Cuáles son los síntomas clásicos de la apendicitis?

Aunque se enseñan como signos “clásicos”, solo el 50% de los pacientes presenta el cuadro típico con:

Náuseas y vómitos

Falta de apetito

Fiebre baja

Escalofríos

Constipación o diarrea

Dolor localizado en el lado derecho

En otros casos, el dolor puede ser muy leve al inicio o incluso no estar presente en las primeras horas.

¿Qué hacer si tengo un dolor intenso en el estómago?

Si las molestias parecidas a gases no mejoran o empeoran con el tiempo, es fundamental buscar atención médica. La apendicitis puede avanzar rápidamente y el apéndice puede romperse en 48 a 72 horas, provocando:

Peritonitis

Abscesos abdominales

Infecciones graves que ponen en riesgo la vida

¿Por qué es clave reconocer el primer síntoma?

Comprender que el dolor inicial no siempre comienza en el lado derecho, sino en el ombligo o la parte alta del abdomen, es fundamental para detectar la apendicitis a tiempo.

Si el malestar persiste, no se alivia con medicación común o se intensifica, lo más seguro es acudir a una guardia médica de inmediato.