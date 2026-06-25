Preparar lentejas perfectas es una forma simple de resolver una comida rica, nutritiva y rendidora durante los días fríos. Este plato clásico combina sabor, practicidad y economía, por lo que se convierte en una opción ideal para sumar a la mesa familiar en invierno.

Cómo cocinar lentejas perfectas paso a paso

Para empezar, conviene elegir una variedad adecuada. Las lentejas verdes y las pardinas son de las más utilizadas porque mantienen bien la forma durante la cocción y no requieren remojo previo. Esto permite preparar un plato casero en menos tiempo, sin resignar sabor.

Los ingredientes básicos son lentejas, agua, cebolla, ajo, zanahoria y especias al gusto. También se pueden sumar tomate, morrón, laurel, comino o pimentón para lograr un resultado más aromático. Usar ingredientes frescos ayuda a potenciar el sabor final y mejora la calidad del plato.

El secreto para que las lentejas no queden duras

Al momento de cocinar, hay que cubrir las lentejas con agua y llevarlas a hervor. Luego, bajar el fuego y mantener una cocción lenta durante 30 a 40 minutos, hasta que estén tiernas. Este paso es fundamental para que absorban bien los sabores y logren una textura suave.

Un detalle importante es sazonar durante la cocción, sin excederse al principio, para evitar que la piel de las lentejas quede demasiado firme. También conviene controlar la cantidad de líquido y agregar más agua caliente si la preparación lo necesita.

Cómo sumar más sabor a las lentejas

Para conseguir un plato más completo, se pueden incorporar verduras, carnes o embutidos, según el gusto de cada familia. La cebolla, el ajo y la zanahoria funcionan como una base clásica, mientras que las hierbas y especias, como el laurel, el comino, el pimentón y la pimienta, ayudan a realzar el gusto.

Una vez listas, las lentejas pueden servirse como plato principal, acompañarse con arroz o procesarse para transformarlas en un puré espeso. Para lograr una cocción pareja y una preparación más práctica, la Nueva Olla Stone 28 cm 8.1 litros de aluminio forjado con antiadherente de Hudson puede ser una buena aliada para preparar un plato tierno, sabroso y rendidor.