Formado en la Universidad de Buenos Aires, Hernán Lacunza inició su carrera en la actividad privada y luego incursionó en el sector público, alcanzando los más altos cargos en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional. En esta entrevista, habla sobre su extensa trayectoria y revela asombrosos detalles del día en el cual, en medio de una fuerte crisis política, fue designado como ministro de Economía de la Nación por el entonces presidente Mauricio Macri. Además, sus consejos a jóvenes que se inician en la profesión, su “sorpresa” por la irrupción de Milei como candidato a Presidente, y su análisis del presente económico del país: “Hoy estamos mucho mejor que hace dos años”.