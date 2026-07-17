En esta noticia Cambios regulatorios en Argentina favorecen a Vista Energy

Vista Energy presentará en las próximas semanas la solicitud para incorporar el proyecto Bandurria Norte al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), uno de los principales programas de la administración del presidente Javier Milei para atraer inversiones, mientras prepara nuevas iniciativas para Aguila Mora, La Amarga Norte y Bajo del Toro junto con YPF.

En llamada con analistas, Miguel Galuccio, presidente y director general de la petrolera, dijo que la compañía se encuentra finalizando la documentación para ingresar Bandurria Norte al régimen, mientras trabaja junto con YPF en otros proyectos que también buscarán beneficiarse del esquema impulsado por el gobierno argentino para fomentar grandes inversiones.

“Estamos finalizando la documentación para presentar Bandurria Norte en las próximas semanas”, dijo Galuccio. Agregó que la empresa también desarrolla los proyectos de Águila Mora, La Amarga Norte y Bajo del Toro, este último en conjunto con YPF.

El RIGI, aprobado como parte de la Ley Bases de Milei en 2024, otorga beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios a proyectos de gran escala con el objetivo de atraer inversión privada a sectores estratégicos como energía y minería.

Cambios regulatorios en Argentina favorecen a Vista Energy

El directivo señaló que, una vez presentadas las solicitudes, la revisión por parte de la Secretaría de Energía podría tomar varios meses, aunque afirmó que el nuevo marco regulatorio ha permitido acelerar proyectos que ya formaban parte del plan de crecimiento de la compañía.

Las iniciativas forman parte de la estrategia de crecimiento de Vista en Vaca Muerta, donde recientemente cerró la adquisición de las participaciones de Equinor en Bandurria Sur y Bajo del Toro, operación que elevó su producción a 156,000 barriles equivalentes diarios durante el segundo trimestre.

Durante la conferencia, Galuccio reiteró que el crecimiento continúa siendo la prioridad en la asignación de capital de la empresa. Además de desarrollar sus activos actuales, Vista seguirá evaluando adquisiciones para ampliar su presencia en Vaca Muerta, aunque descartó por ahora incorporar socios en bloques como Águila Mora gracias a la fortaleza de su balance.

Al cierre del segundo trimestre, Vista Energy reportó un incremento de 102% en los ingresos para cifrar los u$s1,234 millones, el impulso provino por un incremento en la producción de hidrocarburos y tras el incremento en los precios del petróleo; mientras que la utilidad neta ascendió 36.6% a u$s321 millones, según el reporte financiero presentado a la BMV.

Las acciones de Vista, que cotizan en la plaza bursátil mexicana, subieron 2% para cotizar en los MXN$1,110.19 por unidad (Ciudad de México 10:19 horas).