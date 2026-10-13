Una cadena francesa de campings de lujo llega a una playa “perdida” en Argentina con inversión de € 5 millones

El grupo hotelero francés Accor, dueño de marcas como Sofitel, Novotel, Mercure e ibis, prepara cinco nuevos hoteles en la Argentina. Los proyectos demandarán una inversión cercana a los u$s 50 millones, que será aportada por desarrolladores e inversores locales.

La compañía, que opera más de 5800 hoteles en 110 países, prevé concretar las aperturas entre 2027 y 2028. Los destinos elegidos son Escobar, Lomas de Zamora, Rosario, Ushuaia y Merlo, en San Luis, donde funcionarán cuatro ibis Styles y un Mercure.

Según explicó Marcus Simões, vicepresidente de Ventas de Accor Américas, la empresa busca ampliar su presencia más allá de los destinos turísticos tradicionales

El plan forma parte de la expansión de la cadena en el mercado argentino, donde actualmente cuenta con 17 hoteles.

Dónde abrirán los nuevos hoteles

En Lomas de Zamora, Accor abrirá un ibis Styles de 81 habitaciones en 2027. La elección del sur del conurbano responde al crecimiento comercial y empresarial de la zona, donde todavía hay poca oferta hotelera.

Otro de los proyectos está en Rosario, cerca del aeropuerto internacional, en el corredor que une la ciudad con Funes. El futuro ibis Styles demandará una inversión de u$s 2,5 millones y tendrá restaurante y salas para eventos.

El hotel estará ubicado en una zona que viene creciendo de la mano de nuevos emprendimientos inmobiliarios y comerciales. Frente al aeropuerto, por ejemplo, se construye Pasea, un complejo de 17.000 m2 que tendrá locales, gastronomía, cines y oficinas.

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A esto se suma el movimiento de la terminal aérea, que volvió a operar a fines del año pasado después de una remodelación. En los primeros dos meses del año recibió más de 140.000 pasajeros. La apertura del hotel está prevista para comienzos de 2029.

El plan también incluye dos ibis Styles en Escobar y Ushuaia, y un Mercure en Merlo, San Luis.

Las inversiones estarán a cargo de socios locales, que financiarán la construcción de los hoteles. Accor, por su parte, aportará sus marcas y participará a través de acuerdos de gestión o franquicia.

Los planes de la cadena en la Argentina

Actualmente, el grupo opera 17 hoteles en el país, a través de marcas como Sofitel, Faena, MGallery, SLS, Pullman, Novotel, Mercure e ibis.

A esa red se incorporó Park Royal Buenos Aires, ubicado en la zona de Plaza San Martín, a partir de un acuerdo con Royal Holiday Group. El hotel tiene prevista una remodelación para operar bajo la marca Mercure.

La expansión coincide con una mejora en los resultados del negocio local. Según informó Simões, entre enero y agosto la ocupación aumentó seis puntos porcentuales respecto del mismo período de 2025, mientras que los ingresos crecieron más del 20%.

En Puerto Madero, Accor podría sumar otra marca de alta gama. Las conversaciones son con GNV Group, la desarrolladora que lleva adelante Madero Harbour, un emprendimiento de usos mixtos ubicado en el Dique 1.

La relación entre ambas compañías se extiende a Punta del Este, donde avanzan con la construcción de SLS Hotel & Residences, un proyecto hotelero y residencial que demandará u$s 125 millones.

El complejo está ubicado en la zona de Playa Brava y tendrá dos torres de 24 pisos. Una incluirá un hotel de aproximadamente 80 habitaciones y residencias privadas, mientras que la segunda estará destinada a departamentos.

Las unidades residenciales se ofrecen a precios que parten de u$s 260.000 y superan los u$s 2 millones.