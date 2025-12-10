El gigante hotelero Accor avanzará en el país con un nuevo desarrollo a través de Sofitel, su marca francesa de lujo. La compañía construirá en Puerto Madero su proyecto inmobiliario más grande en la Argentina y uno de los primeros de este tipo que impulsa a nivel global. La iniciativa demandará más de u$s 100 millones y se levantará en un lote del Dique 4, uno de los pocos que aún quedan disponibles para nuevos proyectos en la zona .

El plan prevé una torre de 43 pisos y 188 unidades, cuyo lanzamiento está programado para principios del año próximo y con entrega estimada para 2030. El edificio quedará bajo la operación de Sofitel, que estará a cargo del esquema de servicios y gestión. Buenos Aires será una de las primeras ciudades donde la marca incorpora este formato dentro de su expansión internacional.

El proyecto contará con 3000 metros cuadrados destinados a áreas comunes. Los primeros niveles concentrarán la mayor parte de estos espacios y, en los pisos 19, 20 y 21, se ubicará un wellness center. Además, sumará una pileta semiolímpica, zonas de descanso y trabajo, y guest suites para alojar invitados.

Cabe recordar que Northbaires compró el terreno en 2018 a través de una licitación pública organizada por la Corporación Antiguo Puerto Madero. La empresa pagó u$s 57,1 millones por el predio, ubicado junto al campo de deportes del Colegio Buenos Aires y frente al lote del Colegio Nacional, en un sector donde también se desarrollaron las Torres del Yacht.

La preventa está prevista para marzo de 2026. En esa etapa, las unidades se ofrecerán desde u$s 700.000, con valores iniciales cercanos a u$s 10.000 por metro cuadrado. Según explicó Marcos Juejati, socio fundador de NorthBaires, a El Cronista, la propuesta se apoya en la ubicación, la escala y la participación directa de la cadena hotelera en la gestión del edificio, un diferencial que apunta tanto a compradores locales como del exterior. El empresario señaló que apunta “a un comprador sofisticado, que valora la arquitectura, el diseño, el servicio y la seguridad patrimonial” y agregó que también observan interés de inversores y de compradores internacionales que ven en Buenos Aires una ciudad con atractivo cultural y margen de apreciación.

El desarrollo se inscribe en la estrategia del grupo para consolidar su presencia en la región, donde ya opera hoteles en Buenos Aires, Cardales y Montevideo. Sobre este proyecto, Juejati afirmó que “esta alianza introduce un nuevo producto en el mercado inmobiliario ultraexclusivo de Argentina, con residencias construidas bajo estándares internacionales y ubicadas en microzonas consolidadas”.