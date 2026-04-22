El grupo hotelero Accor anunció un nuevo proyecto en la Argentina. La cadena abrirá un hotel en Rosario, que se levantará junto al aeropuerto internacional de la ciudad y se sumará a la serie de aperturas que la compañía ya tiene previstas en el país para los próximos años. La empresa proyecta inaugurar un ibis Styles en el corredor metropolitano que conecta Rosario con Funes, una de las zonas de mayor crecimiento del área, según indicaron desde la compañía. La apertura está prevista para comienzos de 2029. Desde la compañía señalaron que la ubicación también responde al cambio que mostró la terminal aérea en el último tiempo. A fines del año pasado, el Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas retomó sus operaciones tras las obras de remodelación impulsadas por el Gobierno de Santa Fe. Los trabajos incluyeron la reconstrucción de la pista, nuevo balizamiento y la incorporación de un nuevo sector para vuelos internacionales. En enero pasaron por el aeropuerto rosarino más de 71.000 pasajeros, el mejor registro para ese mes en los últimos cinco años. Entre enero y febrero, la terminal superó los 140.000 viajeros. Además, Rosario sumó vuelos y frecuencias a destinos nacionales e internacionales, entre ellos Panamá, Lima, Río de Janeiro y San Pablo. El hotel contará con restaurante, salas para eventos y espacios comunes. La cadena apunta a captar parte de la demanda que genera el aeropuerto y también el movimiento creciente del corredor Rosario-Funes, una zona que viene creciendo en los últimos años. Justamente, frente a la terminal aérea avanza Pasea, un emprendimiento de usos mixtos sobre un predio de 17.000 metros cuadrados (m2) que incluirá paseo comercial a cielo abierto, gastronomía, cines, universidad privada, consultorios médicos, oficinas y estacionamiento. El desarrollo se suma al avance de nuevos barrios privados y proyectos residenciales en esa zona del oeste metropolitano. Este desembarco se da en paralelo a otros proyectos que el grupo ya tiene en marcha en la Argentina. Entre ellos aparece un hotel en Lomas de Zamora, donde proyecta abrir en 2027 un ibis Styles de 81 habitaciones. Desde la empresa explicaron que eligieron esa zona del sur del conurbano por el crecimiento corporativo y comercial que viene mostrando y por la baja oferta hotelera formal existente. A eso se suma otro desarrollo previsto en Ushuaia, también con apertura estimada para 2027. La estrategia del grupo apunta a ganar presencia en ciudades del interior y mercados donde todavía ven espacio para nuevas propuestas internacionales. El desembarco en Lomas forma parte de una expansión más amplia que el grupo impulsa en la Argentina. La cadena avanza con un desarrollo en Puerto Madero a través de Sofitel. Se trata de una torre residencial de lujo de más de u$s 100 millones en el Dique 4, uno de los últimos terrenos disponibles en la zona. El proyecto prevé un edificio de 43 pisos con 188 unidades, bajo gestión hotelera, con lanzamiento en 2026 y entrega estimada hacia 2030. También en Puerto Madero, la firma tiene presencia con SLS y valúa sumar otra marca de su portfolio en el entorno de Madero Harbour, el desarrollo que GNV Group lleva adelante en el Dique 1. La marca SLS forma parte del portfolio que Accor incorporó en los últimos años a partir de la integración de SBE, el holding creado por Sam Nazarian, con el que sumó marcas como Delano y Mondrian. Ese movimiento se inscribió en una estrategia más amplia de expansión en el segmento lifestyle y de lujo, que también incluyó la compra de Raffles, Fairmont y Swissôtel en una operación cercana a los u$s 3000 millones.