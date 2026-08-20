La petrolera estadounidense Continental Resources acordó adquirir una participación del 50% en Phoenix Global Resources, la compañía controlada mayoritariamente por Mercuria Energy Group, en una operación que dará lugar a una nueva plataforma conjunta para desarrollar activos en Vaca Muerta.

El acuerdo fue anunciado este jueves y contempla que, una vez completada la transacción, Mercuria y Continental sean titulares en partes iguales de Phoenix y trabajen junto al equipo de la compañía en la expansión de sus operaciones en la Argentina. La operación todavía está sujeta a la negociación y firma de los acuerdos definitivos, al cumplimiento de las condiciones de cierre y a las aprobaciones regulatorias correspondientes.

La plataforma conjunta crea un portafolio en Vaca Muerta que abarca aproximadamente 163.000 acres netos distribuidos en seis bloques.

La producción actual superior a los 28 kboepd (miles de barriles equivalentes de petróleo por día), apunta a crecer y a superar los 100 kboepd.

En un día de furia, Milei recibió al "Rey del Fracking" con la mira puesta en Vaca Muerta Fuente: NA

Habrá un despliegue de capital estimado de más de u$s 4000 millones en los próximos cinco años.

La apuesta por Vaca Muerta

La nueva plataforma reunirá aproximadamente 163.000 acres netos distribuidos en seis bloques de Vaca Muerta. El portafolio estará integrado por los intereses de Phoenix en Mata Mora Norte, Mata Mora Sur, Confluencia Norte y Confluencia Sur; la participación operada de Continental en Los Toldos II Oeste; y participaciones adicionales del bloque Bajo del Toro Este, actualmente propiedad de Integra.

El objetivo es llevar la producción de Phoenix desde los actuales 28.000 barriles equivalentes de petróleo por día a más de 100.000 barriles equivalentes diarios durante los próximos cinco años. Para alcanzar ese nivel, las compañías prevén desplegar más de u$s 4.000 millones de capital durante el mismo período.

Prensa IEFA

De concretarse ese crecimiento, Phoenix quedaría posicionada como uno de los mayores operadores y productores privados de Vaca Muerta, en una apuesta que combina la plataforma que Mercuria y Phoenix desarrollaron en la Argentina con la experiencia de Continental en la explotación de recursos no convencionales a gran escala en Estados Unidos.

Continental desembarcó en el país en noviembre de 2025, con la compra de un yacimiento de Pluspetrol. Luego, llegó a un acuerdo con PAE para una explotación conjunta.

El dueño y fundador de Continental Resources es el millonario estadounidense Harold Hamm, al que también se lo conoce como “ el rey del fracking ”, por haber sido pionero en esa técnica del shale en Estados Unidos.

El portafolio combinado también tiene relevancia dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), bajo el cual está prevista la calificación de los activos, según informó la compañía.

Una nueva alianza

“Estamos muy orgullosos de haber concretado un sueño y un compromiso de larga data: transformar a Neuquén en una plataforma internacional que se extiende a la provincia de Río Negro, y llevar el petróleo de la Argentina al mercado mundial. Mercuria fue el socio ideal para llegar hasta acá. Junto con Continental, estamos seguros de que construiremos uno de los productores de petróleo no convencional de mejor desempeño. Phoenix ha demostrado su excelencia”, explicó Nicolás Mallo Huergo, Chief Executive Officer de Integra

La operación profundiza además la relación entre Continental y Mercuria. Ambas compañías ya son socias en Pecos Power Plant, una central de generación eléctrica en Texas.

Para Continental, el desembarco con una participación del 50% en Phoenix representa una ampliación significativa de su exposición a la Argentina y a Vaca Muerta.

La compañía estadounidense destacó que las reformas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei contribuyeron a despertar su interés en el país y a reforzar su confianza en las perspectivas de largo plazo.

Doug Lawler, presidente y CEO de Continental, señaló que la compañía considera a Vaca Muerta un recurso de clase mundial y que la combinación del potencial argentino, la plataforma de Phoenix y la experiencia de Continental puede contribuir a posicionar al país como un actor global en petróleo y gas natural.

Desde Mercuria, Brian Falik, Global Chief Investment Officer, definió la operación como “ una extensión natural de la relación entre ambas compañías hacia una de las principales formaciones de shale del mundo ” El objetivo declarado es continuar invirtiendo en la Argentina para construir uno de los principales productores independientes de Vaca Muerta.

El crecimiento de Phoenix

Phoenix viene creciendo en Neuquén y Río Negro. La empresa multiplicó por cinco su producción neta en los últimos cinco años, al pasar de cero a 25.000 barriles diarios, con apenas el 15% de su acreage desarrollado. Actualmente, Phoenix es la sexta mayor productora de petróleo crudo de Vaca Muerta y está controlada por Mercuria Energy Group.

La llegada de Continental busca acelerar esa trayectoria. La compañía estadounidense aportará su experiencia técnica y operativa en el desarrollo de hidrocarburos no convencionales a gran escala, mientras que Phoenix mantendrá como activo central el conocimiento acumulado sobre la operación de sus bloques en la cuenca.

Pablo Bizzotto, CEO de Phoenix, sostuvo que la incorporación de Continental permitirá fortalecer las capacidades técnicas y operativas de la compañía y avanzar hacia la construcción de uno de los principales operadores independientes de Vaca Muerta.

Pablo Bizzotto, CEO de Phoenix Global Resources A@PINTA_Foto

Integra, la plataforma de inversión de José Luis Manzano, es propietaria del bloque Bajo del Toro Este.

Con el nuevo esquema, Mercuria y Continental buscarán transformar la posición actual de Phoenix en una plataforma de producción de más de 100.000 barriles.