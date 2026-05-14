Pan American Energy Group (PAE) cerró el acuerdo definitivo con Continental Resources para acelerar el desarrollo de cuatro bloques de shale oil en Vaca Muerta. Marcos Bulgheroni, CEO del grupo argentino, y Dough Lawler, máximo ejecutivo de la estadounidense, firmaron el convenio, que había sido anunciado en enero. La rúbrica se produjo tras obtener las aprobaciones de los gobiernos de Neuquén y Río Negro, en donde están los yacimientos. Según el acuerdo, Continental compró el 20% de las participaciones de PAE en las áreas Coirón Amargo Sureste, Bandurria Centro, Aguada Cánepa (Neuquén) y Loma Guadalosa (Río Negro). En todas, el grupo que lideran los Bulgheroni continuará como socio mayoritario y operador. Con sede en Oklahoma, fundada en 1967, Continental es la mayor productora privada de petróleo y gas del mundo. Su forjador es Harold Hamm, emprendedor pionero de la Revolución del Shale, y el petrolero con más influencia en Donald Trump. Hamm -que sigue siendo el presidente de la compañía- se reunió en septiembre del año pasado con Javier Milei en Olivos. Dos meses más tarde, Continental hizo pie en Vaca Muerta con la compra de un área a Pluspetrol (Los Toldos II Oeste). Poco después, en enero, anunció el acuerdo con PAE, en el que, según declaró Hamm en una entrevista que Financial Times publicó el mismo día del anuncio, proyecta invertir entre u$s 100 millones y u$s 200 millones anuales. En 2025, Continental tuvo un volumen total de producción de 500.000 barriles equivalentes diarios y operó más de 5200 pozos. Concentra gran parte de su actividad en el yacimiento Bakken, que abarca los estados de Dakota del Norte y Montana. Además, opera en las cuencas Scoop y Stack, de Oklahoma, y compró posiciones en Río Powder (Wyoming) y el Permian (Texas). Vaca Muerta es su mayor apuesta fuera de los Estados Unidos. También tiene una paticipación no operadora en Turquía. Por su parte, PAE es la mayor petrolera privada integrada de la Argentina. Actualmente, juega un papel protagónico en el desarrollo no convencional de la Cuencia Neuquina. Impulsor de Southern Energy, joint venture que invertirá u$s 15.000 millones para iniciar el año próximo las exportaciones argentinas de gas natural licuado (GNL), lleva más de 50 años invirtiendo en Neuquén. En esa provincia, produce 12 millones de metros cúbicos diarios de gas y 40.000 barriles de petróleo por día, equivalentes a cerca de 100.000 barriles de petróleo equivalentes diarios (boed). Además, opera siete áreas -seis en desarrollo- y participa como socio no operador en otras dos. En Río Negro, en tanto, opera Loma Guadalosa, primera concesión de explotación no convencional otorgada por la provincia. En ese yacimiento, PAE tendrá ahora 52% y Continental, el 13%. El 35% restante es de TanGo Energy, la ex Petrolera Aconcagua Energía que, ahora, tiene al frente a Pablo Iuliano, ex CEO de YPF.