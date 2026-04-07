Phoenix Global Resources dio un nuevo paso en su estrategia de innovación tecnológica en Vaca Muerta. Firmó un acuerdo con Helmerich & Payne (H&P) y la tecnológica Corva para integrar inteligencia artificial (IA) en sus operaciones de perforación no convencional. La iniciativa no solo busca mejorar la eficiencia y reducir costos, sino que también introduce un cambio estructural en la forma en que se toman decisiones en el campo, al incorporar modelos predictivos directamente en los sistemas de control automatizado. El convenio, firmado en la ciudad de Tulsa, Estados Unidos, contó con la participación del CEO de Phoenix, Pablo Bizzotto; el Executive Chairman de Corva, Dharmesh Mehta; y el Executive Vice President of Western Hemisphere Land Operations de H&P, Mike Lennox. Se trata de un desarrollo con carácter pionero: es la primera vez que esta integración tecnológica se implementa en una plataforma de H&P a nivel global, lo que posiciona a la Argentina —y particularmente a Vaca Muerta— como un escenario de prueba para soluciones digitales avanzadas en la industria energética. El acuerdo conecta la solución de perforación predictiva de Corva con la plataforma Autodriller de H&P en el equipo RIG 234, actualmente operativo en el hub no convencional de Phoenix. Esta integración permite que el sistema de perforación automatizado incorpore análisis de datos en tiempo real, mejorando la visibilidad de las operaciones y elevando la calidad de las decisiones que se toman en el pozo. El sistema trabaja sobre variables críticas de perforación, como el peso sobre el trépano, las revoluciones por minuto (RPM), la presión diferencial y la velocidad de penetración (ROP). A partir del análisis de datos históricos de pozos cercanos, la inteligencia artificial genera recomendaciones de parámetros operativos que pueden optimizar el desempeño. Estas recomendaciones no se aplican de forma automática sin supervisión: son evaluadas en campo por el Company Man y el perforador, lo que permite combinar la experiencia humana con el análisis avanzado de datos. Uno de los principales cambios que introduce esta tecnología es el paso de un esquema de decisiones asistidas por datos a uno de ejecución directamente impulsada por datos. Según explicaron desde Corva, la integración de modelos predictivos con sistemas automatizados permite optimizar la operación en tiempo real, con mejoras en la consistencia y la repetibilidad de los resultados. Este enfoque busca resolver uno de los desafíos clave de la industria: la variabilidad en la ejecución de las operaciones. Al estandarizar parámetros y decisiones mediante inteligencia artificial, se apunta a lograr un rendimiento más predecible y medible en los procesos de perforación. Desde Phoenix destacaron que la incorporación de IA en los equipos de perforación permitirá optimizar tiempos y costos, además de mejorar la seguridad de los trabajadores. La compañía se posiciona así entre las primeras en Argentina en implementar este tipo de tecnología directamente en sus operaciones de campo. El despliegue también refleja una tendencia más amplia en la industria energética global, donde la digitalización y el uso de inteligencia artificial se consolidan como herramientas clave para aumentar la eficiencia operativa y reducir riesgos. En esa línea, desde H&P remarcaron que el acuerdo representa un hito dentro de una asociación basada en la ejecución disciplinada y el foco en desempeño y seguridad, y destacaron la alineación de los equipos en torno a un objetivo operativo común. La tecnología ya fue testeada con resultados positivos y comenzará a implementarse de manera continua en el próximo PAD que Phoenix perforará en Mata Mora Norte, uno de sus activos más relevantes en Vaca Muerta. Este desarrollo se inscribe dentro de la estrategia de la compañía para fortalecer su posicionamiento en la formación shale, considerada una de las más importantes del mundo. En los últimos años, la empresa avanzó en la consolidación de su portafolio en Vaca Muerta con inversiones en áreas como Mata Mora Norte y Sur (Neuquén) y Confluencia Norte y Sur (Río Negro). Con la adquisición de estas últimas en julio de 2023, logró reunir una superficie de 500 km² en una zona de productividad comprobada. Actualmente, Phoenix alcanza una producción de 22.000 barriles diarios en sus activos no convencionales, lo que refuerza su rol como uno de los jugadores en crecimiento dentro del desarrollo del shale argentino. Corva, con sede en Houston, es una compañía global especializada en la aplicación de inteligencia artificial en la industria energética, particularmente en operaciones de construcción de pozos. Su tecnología combina IA con datos en tiempo real para mejorar la toma de decisiones, reducir riesgos y optimizar el rendimiento operativo. Por su parte, Helmerich & Payne, fundada en 1920 y cotizante en la Bolsa de Nueva York, es uno de los principales proveedores globales de equipos y servicios de perforación. La compañía cuenta con una flota de más de 300 equipos terrestres e offshore a nivel global y se especializa en tecnologías de automatización, perforación direccional y gestión de operaciones.