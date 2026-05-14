La Tesla Cybertruck dejó de ser solo un objeto de culto de internet para empezar a circular, de manera muy limitada, en la Argentina. Pero su presencia local está lejos de parecerse a la de una pick-up común: se trata de una rareza importada, carísima y reservada para un puñado de compradores capaces de pagar un valor que la pone en otra liga. La camioneta creada por Elon Musk fue pensada para la utilidad, pero en algunos casos termina siendo un objeto de ostentación. De hecho, desembarcó en el país como uno de esos vehículos que generan más conversación que ventas. Su diseño radical, su mecánica 100% eléctrica y su aura de producto futurista explican por qué despierta tanta curiosidad. Pero también por qué su precio final la convierte en un objeto de nicho, más cercano al coleccionismo que al uso cotidiano. La Cybertruck no se parece a ninguna otra camioneta a la venta en la Argentina. Su carrocería está hecha en acero inoxidable, presenta paneles de líneas rectas y una silueta angulosa que rompe con cualquier lenguaje tradicional de diseño automotor. Ese estilo extremo fue parte de su estrategia desde el comienzo: Tesla no quiso fabricar una pick-up más, sino un vehículo capaz de llamar la atención por sí solo. La pick-up se ofrece con una gama de prestaciones que la ubican entre las pick-ups más extremas del mercado: según la versión, entrega desde 600 y pico de caballos de fuerza hasta más de 800 en la versión Cyberbeast, acelera de 0 a 100 km/h en alrededor de 2,7 a 4,1 segundos y promete una autonomía que ronda entre 550 y más de 800 kilómetros, siempre según configuración y condiciones de uso. En capacidad de carga útil, puede transportar cerca de 1.000 kilos, mientras que su poder de remolque llega a unas 4,9 toneladas, cifras que la hacen competitiva no solo por su diseño, sino también por su rendimiento real como vehículo de trabajo y uso recreativo. En el interior, la propuesta sigue la misma lógica minimalista de la marca. Pantalla central de gran tamaño, pocos comandos físicos y una orientación tecnológica muy marcada. A eso se suma la condición de vehículo eléctrico de alto rendimiento, con versiones capaces de acelerar con cifras propias de un deportivo, algo insólito para una camioneta de este porte. También juega fuerte el tamaño. La Cybertruck es grande, pesada y de proporciones imponentes. No fue pensada para pasar inadvertida en una calle porteña ni para entrar cómodamente en cualquier cochera. Su formato, de hecho, la acerca más a una declaración de estilo que a una herramienta de trabajo tradicional. La parte menos amigable de la pick-up Tesla Cybertruck es su costo: en la Argentina no se comercializa de forma oficial, por lo que su acceso depende de importaciones privadas o de operaciones muy puntuales. Eso empuja el precio final a la zona del lujo. En Estados Unidos, la versión básica se ubica en los u$s 69.990, mientras que la opción más completa trepa bastante más arriba, hasta alrededor de los u$s 100.000 dólares. Aun así, la comparación con la Argentina es engañosa: una cosa es el valor de lista en EE.UU. y otra muy distinta el costo total de traerla, legalizarla y ponerla a rodar en el país. El año pasado, el importador Black Saphire trajo dos unidades a la Argentina y trascendió que sus valores de venta fueron de entre u$s 250.000 y u$s 300.000. Y no es una locura: quienes, por ejemplo, intenten importar por su cuenta una unidad u$s 100.000, fácilmente terminarán desembolsando más de u$s 200.000 para –luego de la burocracia, costos logísticos e impuestos aplicables– tener el vehículo listo para rodar en el país. En otras palabras, comprar una Cybertruck en la Argentina implica pagar bastante más que su precio base en Estados Unidos. Fuera de la Argentina, la historia de la Cybertruck es más compleja que la imagen que construyó en su lanzamiento. Tesla alimentó durante años una expectativa enorme alrededor del modelo, pero el resultado comercial terminó siendo mucho más modesto de lo prometido. La camioneta recibió críticas por su diseño, por su fabricación y por la calidad de algunos de sus componentes, además de múltiples llamados a revisión. En Estados Unidos, Tesla ofrece la Cybertruck en distintas configuraciones, entre ellas una Dual Motor AWD y la Cyberbeast, la más potente de la gama. A comienzos de 2026, la marca ajustó precios y lanzó una variante más accesible para intentar reactivar la demanda, lo que mostró que el modelo no tuvo el arranque comercial que Tesla esperaba. En el mercado estadounidense, la demanda no acompañó el nivel de “hype” inicial. Tesla se vio obligada a bajar precios y a mover la estrategia comercial para sostener el interés. Se estima que entre 2024 y 2025 se vendieron solo unas 60.000 unidades de un vehículo que se postulaba para ser un suceso global. Eso dejó una conclusión bastante clara: la Cybertruck fue un hito como fenómeno cultural, pero no consiguió todavía convertirse en el gran producto masivo que parecía anunciarse. Ese contraste es clave para entender su llegada a la Argentina. Lo que acá aparece como novedad absoluta, en realidad viene de un mercado donde la camioneta ya dejó de ser una promesa revolucionaria para transformarse en un producto discutido, caro y con problemas para cumplir las expectativas.