En su debut como CEO de Tenaris, Gabriel Podskubka aseguró que su nombramiento como sucesor de Paolo Rocca es “un claro mensaje de continuidad”. “Él (Rocca) planificó esta transición durante los últimos tres años. Mientras fui COO, viajamos y trabajamos juntos día a día. No es una metáfora: fue día a día”, aseguró el elegido, durante el call de resultados del holding de productores de tubos de acero sin costura, realizada este jueves. “Creo que parte del mensaje del nuevo rol hoy es la continuidad y el apoyo de Paolo y los 25.000 empleados que hacen a Tenaris. Ese approach es uno de los secretos de la fortaleza de esta empresa”, agregó. De esta forma, desvinculó el recambio con alguna situación coyuntural, como los reiterados ataques públicos del Presidente de la Nación, Javier Milei, al dueño del grupo Techint por los intentos que hizo el grupo para revertir la adjudicación a un competidor indio, Welspun, de la provisión de los tubos del gasoducto que construirá Southern Energy -consorcio que lidera Pan American Energy- para exportar GNL desde Vaca Muerta. El miércoles, el Consejo de Administración de Tenaris anunció el cambio de conducción. Rocca, de 73 años, era CEO desde el nacimiento del grupo, en 2001. Durante su gestión, pasó de ser un holding de u$s 3100 millones de facturación a cerca de u$s 12.000 millones en 2025. Rocca sigue como presidente del directorio, al igual que en Techint, accionista controlante de Tenaris. La de CEO de Tenaris era la única función ejecutiva que desempeñaba en alguna empresa del grupo. “Durante todos estos años, Paolo fue el arquitecto del crecimiento y la transformación de Tenaris, y es una constante presencia e inspiración para todos nosotros”, lo elogió su sucesor. “El viaje fue realmente extraordinario y fue un privilegio vivirlo desde adentro y tener tantas oportunidades de crecimiento profesional. Estoy esperando construir sobre estos logros destacados”, enfatizó. Podskubka es un ingeniero industrial (ITBA) con MBA de Harvard que ingresó a la entonces Siderca en 1995. Con una extensa carrera internacional, que lo llevó a liderar operaciones en Europa del Este y, luego, como presidente en la división del Hemisferio Occidental, había sido promovido a director de Operaciones (COO) de Tenaris en 2023. Frente a inversores y analistas, Podskubka se mostró optimista, pese a que reconoció costos de u$s 140 millones -que se cargarán en los resultados del segundo trimestre- como consecuencia de la guerra en Irán, en especial, el cierre del Estrecho de Ormuz. No obstante, expresó expectativas de incremento de actividad en los Estados Unidos, Canadá, Brasil, Guyana y la Argentina como consecuencia de la mayor actividad prevista en perforación para la producción de petróleo y gas. También, manifestó perspectivas particularmente positivas con la exploración offshore. Además, anticipó que expandirá su división de servicios petroleros en Vaca Muerta, negocio crítico para el explosivo crecimiento que se proyecta en esa formación, una de las mayores reservas de hidrocarburos no convencionales del mundo. “Como una consecuencia inmediata de la disrupción en la provisión de Oriente Medio, las empresas de Oil & Gas y los países consumidores están buscando diversificar su abastecimiento”, dijo Podskubka en la conferencia. “La inversión en los yacimientos shale de ciclo corto en América se van a beneficiar y algunos clientes de Rig Direct (N.d.R.: el servicio de Tenaris que entrega tubos directament en el sitio de perforación) en los Estados Unidos y la Argentina ya nos confirmaron que están agregando rigs”, aseguró. Añadió que espera que el número de esos equipos de instalación que estén operando en Vaca Muerta crezca un 15% este año, “en la medida que nuevos rigs y sets de fractura hidráulica son introducidos en el país”. “Tenaris empezará a operar un tercer set de fractura hidráulica hacia fin de año”, anticipó. “Nos estamos preparando para un crecimiento de actividad en los Estados Unidos en la segunda mitad del año mientras que, en Canadá, la industria y el Gobierno están trabajando para incrementar la capacidad de evacuación de LNG y sus gasoductos. Eso habilitará un crecimiento de actividad en los años próximos”, continúo con su forecast general ante analistas y, también, Rocca, “quien seguramente está escuchando”, reconoció. “En las perspectivas para la perforación en aguas profundas, la construcción de ductos offshore y mayor actividad exploratoria durante los próximos tres años es alentadora. Hay un número significativo de proyectos de aguas profundas en África, Asia y el Mediterráneo, que están acercándose a la decisión final de inversión (FID). En los Estados Unidos, Brasil y la Cuenca de Guyana-Surinam, los desarrollos también están avanzando”, completó. “Creemos que ya estamos ingresando en un ciclo de expansión en aguas profundas y que eso es algo que veremos en los balances de 2026, 2027 y 2028. Estamos mirando proyectos que ya tienen FID y cronogramas, incluso, a dos o tres años de visibilidad. Creo que en estas diferentes áreas y partes del mundo, Tenaris tiene muchas oportunidades de aumentar su negocio”, amplió. Podskubka incluye en esas previsiones -pero a más largo plazo- a Venezuela como foco de actividad en la región. “Siempre estuvimos atentos a la oportunidad de volver. En julio, comenzaremos con los servicios de Rig Direct en el área del Orinoco. Seremos, realmente, un first mover y estaremos realmente adelantados cuando Venezuela se recupere. Hoy, el negocio es importante: alrededor de u$s 50 millones en 2026″, precisó. “Creo que todavía estaremos en ese rango y vemos rigs creciendo por parte de diferentes opoeradores que se están posicionando tempranamente en Venezuela. Ese será un país que, para nosotros, subirá sustancialmente desde su nivel a partir de 2027. Somos muy positivos de la oportunidad en Venezuela”, agregó. Con fábricas en 17 países, Tenaris cerró su primer trimestre de 2026 con una facturación de u$s 3100 millones (6% superior a la de un año antes) y una ganancia de u$s 564 millones (suba del 9%). El impacto de la guerra en Irán, desatada en marzo, afectó muy parcialmente los números del trimestre, explicó Tenaris. El foco, aclaró, fue preservar la integridad de los 1000 empleados de la empresa que trabajan en esa región. “En Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, nuestros clientes continuaron sus operaciones y seguimos abasteciéndolos. Pero los de Kuwait, Qatar e Irak tuvieron que cerrar la mayoría de sus instalaciones”, describió. “Esperamos que nuestras ventas en la región se vean afectadas en el segundo trimestre en cerca de u$s 140 millones. También estamos viendo mayores costos logísticos, en la medida que analizamos rutas alternativas a la región y, también, del aumento global en los precios del combustible”, apuntó. Sin embargo, Podskubka vaticinó que, asumiento una resolución a cotrto plazo del conflicto, y con la dinámica positiva en el volumen de actividad offshore en América del Norte y la trayectoria de precios, “eso también se verá reflejado en nuestros resultados durante el segundo semestre”.