Elementa Foods avanza en su estrategia de expansión industrial en la Argentina. El grupo agroalimentario adquirió a Molinos Río de la Plata activos del complejo Santa Clara, ubicado en la ciudad de Rosario, y anunció un plan de inversiones por u$s 100 millones para reactivar y ampliar sus instalaciones.

La operación comprende el acopio de cereales y las plantas destinadas a la molienda y refinación de oleaginosas. Elementa tomará el control de esos activos durante noviembre, aunque el monto de la compra no fue informado.

El desembolso previsto se utilizará para poner en valor las instalaciones, incorporar tecnología y reactivar la planta de molienda. Una vez concluido el proyecto, el establecimiento podrá procesar 465.000 toneladas anuales , mientras que la capacidad de refinación de aceites llegará a 170.000 toneladas por año.

Con la incorporación de Santa Clara, Elementa proyecta cuadruplicar su capacidad industrial y reforzar su presencia en Rosario , uno de los principales polos agroexportadores y de procesamiento de oleaginosas del país.

La adquisición marca un salto de escala para una compañía que nació hace siete años y construyó su negocio alrededor de la producción, industrialización, logística y comercialización de alimentos e ingredientes de origen vegetal.

El grupo está integrado por Elementa Foods, Puerto Arroyo Seco, Camilo Ferrón Chile, Integrando Valores y Eliantus . Cuenta con bases operativas o activos en seis países de América y dispone de canales comerciales y de distribución en más de 25 mercados.

Elementa Foods es una compañía agroalimentaria global con operaciones en la Argentina, Chile y los Estados Unidos. Su especialidad es la producción y comercialización de proteínas vegetales y otros ingredientes plant-based, un mercado impulsado por la búsqueda de alimentos funcionales, saludables y con una menor huella ambiental.

Su modelo contempla una integración que comienza en la genética de los cultivos y continúa con la producción agrícola, el procesamiento, la industrialización y la venta de los productos terminados.

El portafolio incluye legumbres, harinas crudas y precocidas, texturizados, concentrados, aislados proteicos, aceites especiales y snacks. Entre sus desarrollos se encuentran productos elaborados con garbanzo, arveja amarilla y lupino, utilizados tanto para consumo directo como por la industria alimenticia.

La empresa apuesta especialmente al lupino, una legumbre con un contenido de proteína superior al 50%, sabor neutro y distintas aplicaciones industriales. También produce harinas y texturizados de arveja amarilla utilizados en alimentos análogos a la carne, como hamburguesas y chacinados vegetales.

La compra de los activos rosarinos amplía ese perfil y le permite ingresar con mayor peso en la molienda y refinación de oleaginosas. Además, como parte del acuerdo, Elementa y Molinos establecieron una relación estratégica de largo plazo.

El convenio contempla la prestación de servicios de molienda de girasol, el abastecimiento de aceite crudo de girasol y la refinación de aceites de girasol y soja, entre otras actividades. Molinos conservará la propiedad y continuará operando la planta de envasado del complejo Santa Clara.

Ambas compañías compartirán el predio, aunque con responsabilidades diferentes: Elementa quedará a cargo de los activos vinculados al acopio, la molienda y la refinación, mientras que Molinos mantendrá el negocio de envasado .

“Santa Clara tiene un enorme potencial productivo y queremos iniciar una nueva etapa para la planta, basada en inversión, desarrollo y crecimiento”, afirmó Gastón Saint Paul, chief commercial officer de Grupo Elementa, en un comunicado.

“Nuestro objetivo es recuperar capacidad industrial, potenciar la operación y generar nuevas oportunidades a partir de la experiencia de los equipos que hoy forman parte de ella. Esta adquisición refleja nuestra convicción de seguir invirtiendo y agregando valor en la Argentina”, agregó el ejecutivo.

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El proyecto también tendrá impacto sobre el empleo. Durante las obras se prevé la generación de más de 120 puestos directos e indirectos, con la participación de entre seis y siete empresas contratistas de la región.

La operación con Molinos también confirma el camino elegido por el grupo para crecer. Su estrategia combina la expansión orgánica de sus negocios con adquisiciones selectivas que le permitan incorporar activos, tecnología y capacidad de procesamiento.

Con Santa Clara, Elementa deja de ser solamente un proveedor de materias primas e ingredientes especializados para ganar una escala industrial mayor dentro del complejo oleaginoso.