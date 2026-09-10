El grupo empresario adquirió el 40% restante que estaba en manos de su socio brasileño, aunque aclaró que mantendrá la alianza técnica para el desarrollo industrial del proyecto.

En esta noticia La inversión estratégica de Mirgor

Mirgor dio un nuevo paso en su apuesta por el negocio autopartista. El grupo empresario argentino adquirió el 40% restante de Neo Rodas Mercor S.A., la compañía que se dedica a la producción de llantas de aluminio para el mercado automotor. De esta manera, pasó a controlar el 100% del capital accionario de su socio brasileño.

La operación fue concretada el pasado 29 de mayo de 2026, según informó la empresa en sus estados financieros semestrales. Hasta ese momento, Mirgor poseía el 60% de Neo Rodas Mercor, mientras que el 40% restante pertenecía a la firma brasileña que aportó el “know how industrial” para la fabricación de llantas.

Desde Mirgor aclararon que el cambio es exclusivamente societario y “no significa una ruptura con el socio brasileño”.

“Lo que hicimos fue cambiar la forma del acuerdo. La relación con ellos sigue estando. Son quienes aportan el conocimiento industrial y cómo hacer las llantas. Compramos su participación, pero seguimos relacionados a nivel técnico”, explicó la empresa en diálogo con este medio.

La adquisición quedó reflejada en el balance cerrado al 30 de junio. La compañía informó que compró 12 millones de acciones ordinarias correspondientes al 40% de Neo Rodas Mercor.

La inversión estratégica de Mirgor

La planta, ubicada en Zárate, demandó una inversión de u$s 120 millones y forma parte de la estrategia de Mirgor para abastecer a las terminales automotrices radicadas en el país y exportar a mercados de la región.

De acuerdo con las estimaciones del proyecto, la fábrica alcanzará una capacidad de producción de 1,2 millones de llantas anuales hacia marzo de 2027. De concretarse ese volumen, se convertiría en la mayor fábrica de llantas de su tipo en Argentina.

En diálogo con El Cronista en junio pasado, José Luis Alonso, CEO del grupo industrial que controla la familia Caputo, confirmó que las primeras exportaciones de llantas serán destinadas a una automotriz radicada en Brasil que, con las ruedas de aluminio producidas en la Argentina, sustituirá importaciones de China.

Actualmente la fábrica se encuentra realizando las primeras pruebas industriales y avanzando en procesos de validación con potenciales clientes automotrices. “Estamos produciendo las primeras muestras y haciendo pruebas para distintas marcas, mientras terminamos de poner a punto toda la planta”, explicó el grupo argentino.

La producción estará orientada principalmente al segmento de pick ups, un mercado que concentra buena parte de la fabricación automotriz local.

De acuerdo con la información presentada ante la CNV, la nueva planta cuenta con una superficie de 26.000 m2 y forma parte de la estrategia de expansión industrial con la que Mirgor busca fortalecer su posición en el sector autopartista argentino.

La compañía destacó que el proyecto, junto con la ampliación de la planta Ontec en Baradero -que demandó una inversión de u$s 71 millones-, consolidará su presencia entre los principales proveedores de la industria automotriz nacional.

Aunque todavía no hay una fecha definida para la inauguración formal, en la empresa estiman que podría realizarse hacia fines de este año o durante los primeros meses de 2027, una vez obtenidas las autorizaciones comerciales de los clientes automotrices.