Volkswagen, una de las automotrices que más autos vende en la Argentina, entrará a un nuevo segmento del mercado local. Su división de Camiones y Buses anunció que comercializará un utilitario, una de las categorías que más volumen mueve en el negocio de vehículos comerciales.

“ Este anuncio abre una nueva etapa para Volkswagen Camiones y Buses en la Argentina. El ingreso al segmento de los utilitarios nos permitirá estar presentes en nuevas actividades y acompañar a nuestros clientes desde el primer eslabón de su operación ”, aseguró Martín Massimino, director comercial del grupo Volkswagen Argentina, en un comunicado que celebró la novedad como “ un nuevo paso en la estrategia de crecimiento de la marca ”.

La automotriz alemana señaló que el nombre, características y fecha de lanzamiento del nuevo producto serán comunicados en el marco de Fenatran, la principal feria de transporte de carga y logística en la región, que se hará la semana próxima en Brasil.

Sin embargo, medios especializados informaron que se trataría de una adaptación local y con estética Volkswagen del furgón Maxus Deliver 9, producido en China y cuya versión eléctrica un importador independiente ya vende en la Argentina.

Las mismas versiones especulan que podría ensamblarse en la Argentina, dado que la planta de Pacheco está desarrollando una inversión de u$s 580 millones para producir en el país la Nueva Amarok, pick-up que tiene su fuente técnica en otro producto de Maxus.

El año pasado, en un mercado que creció 47,8%, a 612.178 patentamientos de 0 km, Volkswagen comercializó un total de 94.436 autos y comerciales livianos, un incremento del 46,5%. Con un share del 16,3%, fue la segunda marca detrás de Toyota (97.081 ventas, una participación del 16,8%). Como fabricante, con su controlada Audi, sumó 97.010 unidades, sólo superada por la japonesa y por el grupo Stellantis (más de 176.000, entre todas sus marcas).

En el segmento de comerciales pesados, VW comercializó otras 1943 unidades, 31,3% más que en 2024 y una participación del 9,2 por ciento.

El nuevo utilitario de Volkswagen entrará a una carrera cuyo líder, desde hace décadas, es la Mercedes-Benz Sprinter. Producida en el país durante 30 años, en 2025, el modelo estrella de esta marca vendió 5133 unidades en el mercado local.

En ocho meses de 2026, el mercado automotor cayó 13,3%, a 385.091 patentamientos, según datos de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (Acara). El segmento de comerciales livianos -en el que competirá el nuevo vehículo de VW- se retrajo 15%, a 103.876 patentamientos (incluye pick-ups, categoría de alto volumen). El de comerciales pesados retrocedió 8,5%, a 14.108 unidades.

En ese contexto, Volkswagen está segunda en ventas en autos y comerciales livianos: 48.402 patentamientos, un market share del 13,4% y 31,3% menos que en igual período de 2025.

En comerciales pesados, vendió 1238 unidades, 8,8% de participación y 19,4% por debajo de lo transaccionado entre enero y agosto del año anterior.

En cuanto a los utilitarios, Sprinter creció 32,7% en ventas, a 4126 unidades, con cada vez más opciones producidas por Prestige, nuevo licenciatario de la marca alemana en el país.

La categoría recuperó atractivo para las marcas. Toyota inició en 2024 el montaje de Hiace en su planta de Zárate. Stellantis lanzó a fines del año pasado los nuevos Citroën Jumpy y Peugeot Expert. Ford ya había hecho lo propio con la Transit. Semanas atrás, también Iveco inició la comercialización en el país de las renovaciones de un histórico clásico de la categoría: el Daily.

El segmento al que entrará Volkswagen tiene atractivo, e impulso, por la demanda creciente, en especial, de entregas de última milla para e-commerce. También, del turismo, para sus versiones de pasajeros.

En el caso de la alemana, complementará una categoría en la que ya dio un paso firme con la producción en el país, desde 2024, de camiones y buses en su Centro Industrial Córdoba. Tras una inversión de u$s 50 millones, allí hace hoy los modelos de camiones Delivery y Constellation, y el chasis de bus Volksbus.