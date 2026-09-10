En esta noticia La cotización de las principales criptomonedas este jueves 10 de septiembre

Las principales monedas virtuales registran nuevas cotizaciones este jueves, 10 de septiembre de 2026, en una jornada en la que los inversores siguen de cerca la evolución del mercado de activos digitales. Estos son los precios de referencia de los tokens más relevantes.

La cotización de las principales criptomonedas este jueves 10 de septiembre

Según los datos compartidos en el sitio oficial de Binance, estos son los tarifas de las principales divisas virtuales:

Bitcoin: 77.872 u$s

Ethereum: 2.463,4 u$s

BNB: 716,8 u$s

SpaceX (bStocks): 147,2 u$s

Gabriela Torres, abogada: “Si el heredero no tiene acceso directo a las cuentas de criptomonedas del fallecido, se pierde”. Fuente: Shutterstock Shutterstock

En la jornada de hoy, el precio de Bitcoin se sitúa en 77,872.04 dólares, lo que equivale a 124,517,391.96 pesos argentinos. La criptomoneda más grande por capitalización de mercado ha experimentado una ligera disminución del 1.9% en las últimas 24 horas, lo que refleja la volatilidad habitual del mercado. A pesar de esta caída, Bitcoin continúa siendo una opción popular entre los inversores que buscan diversificar sus carteras, dado su histórico de revalorización a largo plazo.

Por otro lado, Ethereum presenta un precio actual de 2,463.44 dólares, o 3,939,040.56 pesos argentinos. En las últimas 24 horas, ha registrado una variación negativa del 1.56%. Aunque esta disminución puede preocupar a algunos, los analistas creen que Ethereum sigue mostrando un potencial sólido, impulsado por su capacidad para soportar aplicaciones descentralizadas y contratos inteligentes, lo que podría impulsar su adopción a largo plazo.