El grupo Macri, pionero en la venta de autos chinos en la Argentina, sumó una nueva marca de vehículos de ese país. Su holding, Sideco Americana, es el representante en el país de Linktour, fabricante de city cars eléctricos e inteligentes, que debutó el año pasado en los mercados internacionales, con sus presentaciones en los salones de Munich y Roma.

De esta forma, los Macri suman a su cartera automotriz china una nueva marca, además de JAC y, próximamente, también la productora de buses Higer.

Linktour es propiedad del holding chino Shandong Weiquiao Pioneering Group. Inició a fines de octubre la producción en serie de su primer vehículo eléctrico inteligente, el modelo Alumi, en la línea de montaje de su fábrica -también, inteligente- Quinghe, ubicada en la ciudad de Xingtai, provincia de Hebei.

Construida bajo principios de Industria 4.0, la planta tiene una capacidad de 100.000 unidades anuales. Tiene automatizados sus procesos de estampado, soldadura y pintura y está especialmente equipada para la fabricación de estructuras vehiculares de aluminio completo, que le dan menor peso y más ligereza a sus autos, con la consecuente reducción de consumo energético.

Se espera que, de sus volumen de producción proyectado, 20.000 unidades sean para sus mercados externos el año próximo. Principalmente, para Europa.

En el Viejo Mundo, se venderán entre 9000 y 17.000 euros, según la versión. Allí, el Alumi base se puede conducir desde los 15 años, sin registro, y tiene precios de 8990 a 10.490 euros. El Alumi Elite, que alcanza una velocidad máxima de 90 kilómetros por hora, cuesta entre 13.600 y 16.990 euros.

Por estética y tamaño, sus vehículos híper compactos remiten a las primeras unidades de smart, marca que Daimler (Mercedes-Benz) creó en los ‘90 con la productora de relojes Swatch y que ahora, controlada por el grupo chino Geely, se reconvirtió en fabricante de autos 100% eléctricos. Prestige, representante local de la automotriz alemana, la relanzó en la Argentina esta semana.

“ En un paso decisivo hacia la movilidad del futuro, Sideco Americana anunció que representará en la Argentina a Linktour, una automotriz china de vanguardia, especializada en vehículos eléctricos con foco en la movilidad urbana sostenible, diseño futurista, el uso innovador de estructuras de aluminio y tecnología inteligente ”, celebró el grupo de la familia del ex presidente Mauricio Macri, en un comunicado.

“ Este acuerdo marca un nuevo capítulo en la industria local, profundizando el compromiso del grupo con la electrificación y la tecnología sustentable, tras su reciente alianza estratégica con Higer para el transporte de pasajeros ”, agregó, en relación a la marca de buses, cuyos productos son eléctricos y a gas.

“ La incorporación de Linktour reafirma nuestra confianza en el potencial que tienen las nuevas tecnologías de movilidad en la Argentina ”, declaró Diego Massa, director general de la división automotriz de Sideco Americana.

“ Encontramos en esta marca una propuesta de producto especialmente atractiva para las nuevas necesidades de movilidad urbana ”, agregó.

El grupo Macri explicó que Sideco Americana trabajará en el desarrollo integral de la marca en todo el país, construyendo su presencia de manera progresiva. “ Si bien el inicio de la comercialización y los modelos específicos se informarán próximamente, la llegada de Linktour ya se posiciona como un hito para quienes esperan una oferta de vehículso eléctricos innovadores, modernos y accesibles en la Argentina ”, completó el comunicado.

Socma fue el primer representante de una marca china en la Argentina. En 2006, Franco Macri, que, desde la venta de Sevel, a fines de los ‘90, se obsesionó por fabricar un auto popular en el país, conformó el joint venture Chery Socma con esa automotriz, cuyo lanzamiento en el mercado local se hizo en 2008. En ese momento, fueron dos modelos: Tiggo y QQ, que se enbamblaban en una ex planta de Sevel, en Uruguay.

Tras el primer cepo kirchnerista, el negocio pasó a ser puramente importador. Socma tuvo la representación de Chery y de otra marca, DFSK, hasta mediados del año pasado. Ya desgastada la relación con los chinos, con quienes los ejecutivos de Sideco tuvieron discrepancias estratégicas y comerciales, pasaron a ser manejadas por un nuevo licenciatario, el grupo Corven, de Leandro Iraola.

Socma, en tanto, buscó revancha en la carrera de los autos chinos con JAC Motors, marca que importa desde 2018. Con la vocación industrial del grupo, además de vender, el holding Macri busca opciones para producir en el país.

Por lo pronto, en ocho meses de 2026, JAC suma 718 patentamientos, un 35% más que en igual periodo de 2025, según datos de la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (Acara).

Desde enero, el mercado automotor cayó 13,3%, a 385.091 ventas al público. Sin embargo, las marcas importadas registran crecimientos de tres a cuatro dígitos. En especial, las de origen chino, que tienen una participación creciente, ya cercana al 10% de las ventas.

Un motor de ese incremento es el cupo para importar 50.000 unidades con motor electrificado -híbridos o 100% eléctricos- sin arancel, para vehículos con valor FOB por debajo de u$s 16.000. Esos productos tienen precio al público en torno a los u$s 30.000 y son los que explican la mayoría de las ventas de esta categoría.