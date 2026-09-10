Este jueves, 10 de septiembre de 2026, la cotización del dólar oficial tras la apertura de mercados es de $ 1.485 para la compra y $ 1535.0 para la venta en las pantallas del Banco de la Nación Argentina, según los datos actualizados a las 00:00 horas.

La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 44.28%, evidencia un comportamiento inestable y con muchas variaciones, superando significativamente la volatilidad anual del 33.98%.

Fuente: narrativas-ar

La variación del dólar en el último año

En los últimos doce meses, el dólar oficial ha llegado a cotizar en un máximo de $ 1.535, mientras que su valor más bajo durante dicho periodo ha sido de $ 1.330.

Por otra parte, cabe recordar que la cotización de dólar oficial hace seis meses atrás era de $ 1365.0, según los datos registrados.

¿Cuántos dólares puedo comprar?

El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central revocó las impedimentos cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Junto con la eliminación del tope, la entidad también comunicó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la compra de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: