En una nueva propuesta polémica, el presidente estadounidese Donald Trump prometió pagarle a cada ciudadano adulto u$s 5000 si los republicanos logran mantener el control del Congreso en las elecciones de mitad de término que se llevarán a cabo en noviembre.

La propuesta surge en un momento complicado para la imagen de Trump a casi dos meses de los comicios que redefinirán la Cámara de Representantes y el Senado.

Es que el aumento del costo de vida en Estados Unidos, las sospechas de corrupción dentro de la gestión y la guerra en Medio Oriente vienen desgastando la imagen del mandatario, según mediciones recientes.

La propuesta representa un intento insólito de Trump para convencer a los votantes de que respalden al Partido Republicano. Con aproximadamente 270 millones de adultos en Estados Unidos, la idea supondría un costo de alrededor de u$s 1,35 billones.

El presidente presentó la idea en la primera convención de mitad de mandato de la historia de su partido, pero no quedó claro de inmediato cómo se realizarían los pagos ni si serían legales.

US President Donald Trump speaks to members of the media after signing an executive order in the Oval Office of the White House in Washington, DC, US, on Thursday, Aug. 27, 2026. Trump announced he was moving to rename Lake Ontario as Lake America, escalating his clash with Canada after trade negotiations between the two nations collapsed. Photographer: Al Drago/The Washington Post/Bloomberg Fuente: The Washington Post Al Drago

La polémica propuesta de Trump en la convención republicana

El anuncio llegó durante un discurso en horario de máxima audiencia que duró una hora y 45 minutos. Allí, Trump se jactó de haber completado “los dos mejores años de la historia de la presidencia”, en un discurso de tono electoral.

“Si entregamos el futuro de Estados Unidos a los demócratas de izquierda radical, nuestra nación se pasará la próxima década simplemente recuperándose”, afirmó Trump. “Voten a los republicanos y estaremos muy por delante del resto del mundo durante generaciones”, insistió.

Además, este también defendió su decisión de atacar Teherán, alegando que actuó para impedir que Irán desarrollara un arma nuclear. También prometió que los precios del petróleo bajarán “tan pronto como se gane la guerra con Irán” , algo que, según aseguró, ocurrirá pronto.

Sin embargo, el conflicto muestra pocos indicios de terminar más de seis meses después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán, y los analistas señalan que el programa nuclear iraní no fue eliminado. Por su parte, Irán niega estar buscando un arma nuclear.

El destino de los republicanos de cara a las elecciones

El encuentro de dos días se realiza en Dallas, donde Trump también pronunciará el discurso de clausura este jueves, tras la intervención principal del vicepresidente JD Vance.

El evento puso de relieve hasta qué punto la suerte de los republicanos está ligada a Trump , y sirve como vidriera de su estrategia de cara a las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

El evento gira con tanta fuerza en torno al presidente que el titular del Comité Nacional Republicano, Joe Gruters, lo bautizó informalmente como “Trumpapalooza”, en referencia al festival de música Lollapalooza.

WASHINGTON (United States), 16/07/2026.- US President Donald Trump gestures after delivering an address to the nation from the East Room of the White House in Washington, DC, USA, 16 July 2026. EFE/EPA/SAUL LOEB / POOL Fuente: EPA/AFP POOL SAUL LOEB / POOL

El énfasis en Trump supone una apuesta arriesgada: busca movilizar a los votantes que lo llevaron a la presidencia hace dos años, a pesar de que las encuestas públicas muestran que sus índices de aprobación alcanzaron su mínimo histórico.

Además de los u$s 5000, el presidente se comprometió a realizar múltiples visitas a estados y distritos clave en las ocho semanas que quedan hasta el día de las elecciones.

“Les pido que imaginen que mi nombre figura en la boleta” , dijo Trump sobre los candidatos.

Según el análisis de medios estadounidenses, la convención planteó una difícil disyuntiva, sobre todo para los republicanos que se enfrentan a elecciones complicadas y que quizá necesiten distanciarse del presidente para ampliar su atractivo, pero no pueden permitirse alejar a los seguidores más fieles de Trump.

Muchos de estos republicanos no asistieron al encuentro, entre ellos el diputado Tom Barrett, de Míchigan; el senador Dan Sullivan, de Alaska, y la senadora Susan Collins, de Maine, todos enfrentados a fuertes rivales demócratas en noviembre.