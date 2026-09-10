Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este jueves, 10 de septiembre de 2026 , la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.100,08 pesos colombianos.

Fuente: narrativas-co

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana, con un 5.54%, indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.55%.

En las últimas cuatro sesiones, el dólar bajó frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el Dólar mostró un breve avance inicial, luego dos rachas de caídas separadas por un repunte aislado; el balance general es claramente bajista.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto indica que el valor de la moneda ha ido en aumento en los últimos días, lo que puede reflejar un fortalecimiento de la economía o un aumento en la demanda.

¿Dónde comprar dólares en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender dólares en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes aspectos: