Vicuña adjudicó a una UTE integrada por Contreras, Boetto y Buttigliengo Constructora (BBC) y la sanjuanina Construmin el primer tramo del Corredor Norte, el camino que dará acceso al yacimiento de cobre, oro y plata que desarrollan BHP y Lundin Mining en San Juan.

La obra comprende 63,6 kilómetros entre Angualasto y Junta de la Palca, pasando por Malimán.

Los trabajos incluyen movimientos de suelo, terraplenes, excavaciones y voladuras, además de sistemas de drenaje, estructuras de contención, señalización y elementos de seguridad vial.

La adjudicación forma parte de las obras que empiezan a avanzar alrededor de Vicuña, que ingresó al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por u$s 9712 millones y se convirtió en el mayor proyecto minero aprobado dentro del régimen.

El camino de 220 kilómetros

El Corredor Norte estará compuesto por siete secciones . Las dos primeras son las que ahora quedaron en manos de Contreras, BBC y Construmin.

Desde Junta de la Palca, el recorrido continuará hacia la Cordillera. El mapa elaborado por la compañía contempla un puente de 100 metros sobre el Río Blanco y pasos por Portezuelo Cachiyuyal, a 3750 metros sobre el nivel del mar, y La Brea, a 4410 metros.

El camino se suma a otras obras previstas alrededor de Vicuña. En agosto, la minera firmó un acuerdo con el Gobierno de San Juan por el que realizará un aporte de u$s 250 millones para financiar infraestructura vial, hídrica y de saneamiento antes del inicio de la producción.

La energía también forma parte de los trabajos necesarios para poner en marcha el complejo. La compañía obtuvo el aval para avanzar con las obras eléctricas y aseguró que serán financiadas íntegramente por el proyecto, sin trasladar los costos a los usuarios del sistema.

La adjudicación se conoce meses después de la polémica que generó el contrato para construir parte del campamento Batidero. En ese caso, un consorcio encabezado por PowerChina, junto con Beijing Chengdong y la santafesina RAFA, obtuvo parte de la obra, que alojará a trabajadores durante la construcción del proyecto.

El grupo presentó una oferta de u$s 52 millones, frente a los u$s 70 millones cotizados por la argentina Modular Homes. Beijing Chengdong fabricará los módulos en China, mientras que RAFA quedó a cargo de las obras civiles, las fundaciones, el montaje y las instalaciones en el país.

La contratación fue cuestionada por fabricantes argentinos de construcción modular, que reclamaron una mayor participación de proveedores locales en las obras vinculadas al proyecto.

El campamento tendrá en una primera instancia unas 2500 camas y podrá ampliarse a medida que aumente la cantidad de trabajadores en la Cordillera.

El mayor RIGI minero

Vicuña es la empresa conjunta conformada por la australiana BHP —operadora de La Escondida, el mayor yacimiento de cobre del mundo— y la canadiense Lundin Mining, que surgió de la integración de Josemaría y Filo del Sol. El primero está ubicado en San Juan, mientras que el segundo se extiende entre esa provincia y la Región de Atacama, en Chile.

El proyecto ingresó al RIGI por u$s 9712 millones, el mayor monto aprobado hasta ahora dentro de la minería. Con las distintas etapas previstas, los desembolsos acumulados podrían acercarse a u$s 18.000 millones.

La primera fase estará concentrada en Josemaría y demandará más de u$s 7100 millones. Luego avanzará sobre los óxidos de Filo del Sol y, en una tercera instancia, sobre los sulfuros y las obras necesarias para ampliar la producción.

Durante sus primeros 25 años de operación, se estima una producción promedio anual de 395.000 toneladas de cobre, 711.000 onzas de oro y 22,2 millones de onzas de plata.

A plena capacidad, las exportaciones podrían alcanzar los u$s 6000 millones anuales.

El pico de construcción está previsto entre 2027 y 2030, con alrededor de 12.000 puestos de trabajo directos. Una vez iniciada la operación, se calculan unos 5000 empleos directos y otros 19.000 indirectos.

Los trabajos previos ya comenzaron, donde se incorporaron camiones fuera de ruta de 40 toneladas para movimientos de suelo, la preparación del terreno de la futura planta concentradora y mejoras en los caminos internos.