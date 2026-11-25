La apertura comercial, el desembarco de nuevos competidores y el avance de los autos eléctricos están obligando a la industria automotriz a revisar sus estrategias para no perder terreno en un negocio que empieza a cambiar sus reglas.

La nueva movilidad fue uno de los ejes que se abordó en el Encuentro de Líderes, organizado por El Cronista y la revista Apertura. Allí, representantes de BYD, Mercedes-Benz, Pirelli y Geotab compartieron sus balances de 2026 y las apuestas con las que buscan capitalizar la transformación del sector.

Uno de los desafíos que señalaron los oradores pasa por sostener la producción local en un mercado más abierto. Daniel Herrero, de Prestige Auto, la compañía que en junio de 2025 asumió como representante oficial de Mercedes-Benz en el país, destacó que lograron superar las previsiones iniciales y proyectan cerrar el año con cerca de 20.000 unidades producidas, frente a un plan inicial de 14.000.

La empresa consiguió incrementar un 30% su producción con la misma cantidad de personal, gracias a las inversiones y al uso de tecnología en la planta. El objetivo ahora es profundizar su perfil exportador.

“Un proyecto sustentable en la Argentina no puede depender solamente del mercado local”, planteó Herrero. En esa línea, señaló que el trabajo sobre eficiencia, productividad y competitividad permitió abastecer a distintos mercados de América latina y comenzar a explorar oportunidades en destinos como Estados Unidos y África.

Con la mira puesta en desarrollar negocios en torno a sectores en expansión, como la minería y el petróleo, Prestige busca ampliar su oferta de vehículos y sumar conversiones y soluciones de posproducción.

Según anticipó Herrero, para 2030 los vehículos podrían generar un negocio global de entre u$s 250.000 millones y u$s 400.000 millones en servicios de conectividad.

En paralelo, la apertura comercial delinea un escenario diferente para los fabricantes de autopartes. Mauricio Canineo, representante de Pirelli, describió 2026 como un año “desafiante”, marcado por la necesidad de adaptarse rápidamente a un mercado con mayor competencia y nuevas condiciones de importación.

En ese contexto, Canineo sostuvo que la velocidad de adaptación y la diferenciación serán determinantes para sostener la competitividad.

La “electrificación” pone sobre la mesa, además, nuevos requerimientos técnicos. Los neumáticos para vehículos eléctricos deben soportar el peso adicional de las baterías y reducir el ruido de rodamiento. Sin embargo, advirtió que todavía falta volumen en el mercado argentino para justificar algunas inversiones productivas específicas.

Otro de los protagonistas de la transformación es BYD, que busca consolidar su presencia en el país después de su primer año de operaciones. Christian Kimelman, country manager de la compañía en la Argentina, calificó el balance como positivo. Cabe aclarar que l a automotriz ya lleva más de seis meses dentro del top 10 de ventas y alcanzó las 5000 unidades entregadas.

El ejecutivo destacó la aceptación de los vehículos eléctricos en el mercado argentino, la cual superó las expectativas iniciales.

“BYD es mucho más que una automotriz”, afirmó. Su estrategia local contempla una expansión del portafolio. Después de lanzar ocho modelos desde su desembarco, la marca prevé sumar nuevas alternativas durante 2027.

También dejó abierta la posibilidad de incorporar unidades fabricadas en Brasil, donde BYD cuenta con su mayor planta fuera de China. La llegada dependerá de cómo evolucione la demanda en ese mercado y de la disponibilidad de producción para abastecer a otros países de la región.

Para la compañía, otro frente central es la posventa. Kimelman señaló que la confianza del consumidor es uno de los principales desafíos para una marca que busca consolidarse en el país. Por eso, destacó las capacitaciones, la disponibilidad de repuestos y una cobertura que alcanza al 70% del territorio argentino.

La transformación también alcanza a la gestión de las flotas. Juan Cardona, AVP de Ventas para Latinoamérica de Geotab, explicó que la compañía usa tecnología telemática e inteligencia artificial para analizar el comportamiento de los vehículos y generar información que permita a las empresas tomar decisiones más eficientes.

A través de los datos de conducción, las compañías pueden identificar patrones de uso, anticipar desgastes y optimizar el mantenimiento. En el caso de los vehículos eléctricos, la información recopilada permite planificar recorridos en función de la autonomía y organizar la infraestructura de carga.

“El desafío no es simplemente poner los vehículos eléctricos en la calle”, explicó Cardona. Las empresas deben evaluar dónde y cuándo cargar las unidades, cómo preservar la vida útil de las baterías y qué infraestructura necesitan para operar sus flotas, explicó.