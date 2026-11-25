El turismo cerró 2026 con números récord y las perspectivas para 2027 siguen siendo positivas. La recuperación de los viajes internacionales, el crecimiento de la hotelería y una mayor disposición a gastar en experiencias abren una nueva etapa para una industria que enfrenta un desafío diferente: crecer, pero también adaptarse a un viajero que cambió y a un negocio cada vez más sofisticado.

El fenómeno atraviesa a buena parte de la región. Pablo Martín Godoy, VP & Managing Director de Club Med para los mercados hispánicos de Sudamérica, destacó que 2026 fue un año récord para la compañía tanto en la Argentina como en la región. “Los países de Latinoamérica fueron récord total. Estamos retomando el mercado y eso hace que sea más fácil, pero en la Argentina, donde estamos hace más de 45 años, también tuvimos un buen año”, señaló.

La misma tendencia aparece en la hotelería. Gustavo Viescas, presidente de Wyndham Hotels & Resorts para Latinoamérica y el Caribe, explicó que las habitaciones hoteleras de la región crecieron 13% interanual, con más de 50.000 nuevas unidades. En la Argentina, además, el turismo extranjero aumentó 10% en lo que va del año. “Los viajeros buscan cada vez más invertir en experiencias y eso hace que las perspectivas sean positivas”, sostuvo.

Para Sebastián Bras Harriott, CEO de Assist Card para Argentina y Chile, el crecimiento también fue significativo: la compañía proyecta cerrar el año con una expansión cercana al 20%. Pero detrás de ese resultado aparece un cambio en los hábitos de los viajeros. La pandemia fue un punto de inflexión: Assist Card pasó de un escenario en el que seis de cada 10 argentinos contrataban asistencia a uno en el que lo hacen ocho de cada 10.

El cambio también alcanza a los destinos y a la forma de viajar. Durante el Mundial se dispararon entre los argentinos las búsquedas de lugares como Cabo Verde y Uzbekistán. “Eso nos obliga a innovar para atender esas necesidades”, explicó Bras Harriott.

Viescas observa una transformación similar en el turismo corporativo: cada vez es menos nítida la frontera entre el viaje de negocios y el de placer. Quien viaja para asistir a una conferencia puede hacerlo acompañado, extender su estadía y quedarse varios días para conocer el destino.

“El destino juega un rol fundamental. Si una plaza es insegura o no tiene conectividad, los grandes eventos no se hacen”, planteó. Buenos Aires, en ese sentido, reúne condiciones favorables por su conectividad, seguridad y oferta cultural y gastronómica.

Una oportunidad que necesita oferta

El desafío para la Argentina no es solamente aprovechar una demanda que crece sino también desarrollar la oferta necesaria para capturarla. En la hotelería, además, las decisiones de inversión tienen un horizonte mucho más largo que el de la coyuntura.

“Desde que se toma la decisión de hacer un hotel hasta que abre, en el mejor de los casos pasan cuatro años”, explicó Viescas. La tasa de interés y el potencial turístico del destino pueden pesar más que el contexto de corto plazo.

Manuel Belfer, director de Grupo Pinares, puso el foco en otra dimensión de esa oportunidad: la capacidad de crear destinos y no solamente acompañar mercados que ya existen. El grupo apostó por la hotelería de alta gama en Córdoba con Pinares Panorama, con una propuesta orientada también a romper la estacionalidad.

“Hay que crear donde no existe el mercado”, planteó Belfer. Para el empresario, el margen de crecimiento es todavía grande: el turismo representa alrededor del 5% del empleo en la Argentina, mientras que a nivel mundial ese peso es aproximadamente el doble.

Las empresas, mientras tanto, preparan planes de expansión. Club Med se propuso duplicar sus clientes y pasar de 65 hoteles a 100 en 2035. Wyndham apuesta al crecimiento a través de franquicias, aunque con un límite: “El desafío no es crecer. El verdadero desafío es mantener la coherencia cuando crecemos con hoteles”, explicó Viescas.

Assist Card también mira más allá del mercado local. La compañía cuenta con 10 millones de clientes, trabaja con 18 bancos y tres aerolíneas y tiene entre 60% y 65% de participación de mercado. Su próximo objetivo es llevar ese modelo a nuevos mercados, con foco en Asia, Norteamérica y España.

“Podemos seguir exportando desde la Argentina un modelo de gestión y de negocios”, sostuvo Bras Harriott.

Tecnología, pero con factor humano

Para Pinares, la escala también depende de algo menos tangible: el equipo. La compañía es propietaria, desarrolladora y operadora de sus hoteles y participa “desde el ladrillo hasta que el huésped se acuesta en la cama”.

“El edificio es el cuerpo del hotel, pero un cuerpo sin alma no se mueve”, explicó Belfer. Esa alma está en el equipo, especialmente en un negocio donde los imprevistos forman parte de la operación.

La tecnología aparece como otro de los grandes vectores de transformación, aunque los empresarios coinciden en que no puede desplazar el componente central del negocio.

“El futuro va a estar cada vez más atravesado por la tecnología, pero no podemos perder de vista que esta es la industria de la hospitalidad y que se basa en la experiencia del huésped”, planteó Viescas.

Belfer encontró en esa tensión una de las claves para los próximos años: “En un mundo que cambia por minuto hay una paradoja: a medida que avanza la tecnología, aumenta la demanda de lo humano”.

La Argentina tiene, para los empresarios, una oportunidad que excede el buen momento del sector. Belfer apunta a duplicar el peso del turismo en la economía en los próximos cinco o diez años y convertirlo en una actividad estratégica. El récord de 2026 puede ser, así, menos un punto de llegada que el comienzo de una etapa de mayor escala.