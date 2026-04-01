“Ernesto ‘Tito’ Lowenstein y Alan Lowenstein, presidente y vicepresidente de Frigorífico General Pico S.A. informan a la comunidad, colaboradores, proveedores, clientes y autoridades, que las tratativas llevadas adelante con el grupo europeo no lograron avanzar hacia un acuerdo”, comienza el comunicado del frigorífico de La Pampa que atraviesa una crítica situación financiera. La empresa mantiene sus actividades paralizadas desde fines del año pasado cuando suspendió a 450 trabajadores en la planta de Trenel. En total, la firma acumula un pasivo bancario por más de $ 24 millones y más de $ 15.900 millones en cheques rechazados. En ese sentido, y para sostener su operación, la compañía estaba en negociaciones con un grupo europeo. Sin embargo, acusó a un “determinado grupo financiero”, accionista y acreedor de la empresa, de haber obstaculizado de manera reiterada “las distintas alternativas presentadas por la empresa para asegurar la continuidad de la operación”, apuntó. Frustrados los intentos de salvataje, el frigorífico inició el proceso de concurso preventivo para ordenar sus pasivos y evaluar alternativas para reactivar sus operaciones. “Durante este proceso se continuará trabajando en reactivar en el corto plazo la operación y preservar las fuentes de trabajo, junto con la actividad productiva”, detalló. Según explicó la compañía, dentro las alternativas presentadas se incluyeron propuestas para la explotación de la planta en el largo plazo por parte de otras empresas, en la que se incluyó además una oferta por u$s 40 millones mediante un esquema de leasing a ocho años -se trata de una operación financiera donde una empresa vende un activo a un inversor y, simultáneamente, se lo alquila a un plazo acordado, para seguir utilizándolo-. “Ninguna de estas fue aceptada por dicho grupo que tampoco presentó propuestas superadoras, lo que fue limitando las posibilidades de alcanzar una solución sin intervención judicial”, señaló. Frigorífico General Pico es una compañía familiar de capitales nacionales, cuyos dueños son Ernesto “Tito” Lowenstein y Alan Lowenstein (padre e hijo). “Tito” Lowenstein (86) es un histórico empresario de la carne y fundador de Paty junto a Luis Juan Bameule y José Moché, marca que fue desarrollada por Quickfood, compañía que con el tiempo pasó a manos del grupo brasileño Marfrig. Junto a su hijo también fundó Land, un frigorífico de exportación de carne equina en Río Cuarto, Córdoba. En la década del ’80 fue uno de los impulsores del centro de esquí Las Leñas, en Mendoza, aunque con el correr de los años se retiró del proyecto. Por su parte, su hermano, Alfredo Lowenstein fue el creador de la hamburguesería argentina Pumper Nic. La industria cárnica argentina atraviesa un momento de tensión. En los últimos meses se profundizó la compleja situación que viven algunos frigoríficos desde el año pasado y que derivó en despidos y cesación de pagos. Detrás de la crisis hay diversas causas. A los elevados costos y el aumento en el precio de la hacienda, se le sumó una caída pronunciada en el consumo interno de la carne. En paralelo, influyó también la pérdida de volumen exportador. Si se tiene en cuenta que los frigoríficos necesitan mucho volumen de faena para mantenerse en niveles rentables, la situación es aún más compleja. “En el inicio del año se observó un muy bajo nivel de actividad en la industria frigorífica vacuna, en línea con lo que ocurrió a lo largo de los últimos años”, dijo la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra). Según datos de Ciccra, en enero, la faena total se ubicó en 1014 millones de cabezas, una caída del 16% respecto del mes anterior, y 11,8% inferior, a nivel interanual. Debido al bajo nivel de faena, la producción de carne vacuna fue equivalente a 239.000 toneladas, una contracción de 10% anual. A su vez, desde que se inició la suba del precio de la hacienda en pie en junio de 2025, la suba acumulada se ubicó en 59,7% y el precio relativo del kilo se mantuvo en el nivel más elevado de los últimos 15 años.