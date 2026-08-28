Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes, 28 de agosto de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la primera dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 2791 - Excusado

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 28 de agosto

1° 2791 11° 0625 2° 4539 12° 7526 3° 5628 13° 7965 4° 0900 14° 1084 5° 9372 15° 7542 6° 7029 16° 2005 7° 0934 17° 5504 8° 6760 18° 0612 9° 6843 19° 4435 10° 8299 20° 5591

¿Qué significa soñar con Excusado?

Soñar con El Excusado suele señalar la necesidad de liberar emociones o cargas que ya no te sirven; es un llamado a depurar y buscar alivio.

Si aparece sucio, atascado o sin privacidad, refleja vergüenza, límites vulnerados o trabas para expresar necesidades; si funciona bien, anuncia limpieza, cierre y renovación.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.