La cotización del dólar en la sesión de apertura de mercados de este viernes, 28 de agosto de 2026 en México es de 16.96 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.12%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 16.98 pesos y un mínimo de 16.97 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar subió 0.32%, mientras que en el último año cayó 7.65%, señalando una tendencia anual bajista pese al repunte reciente.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Dólar mostró una clara tendencia alcista: siete alzas, tres bajas y ninguna jornada estable, con un tramo de cuatro subidas consecutivas antes de un ajuste final.

Durante los doce meses pasados, el Dólar ha alcanzado un valor máximo de 18.1 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 16.9 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana, con un 2.65%, es significativamente menor que la volatilidad anual de 7.32%, lo que sugiere que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia a la baja, dado que el dato de 1 en relación con los días pasados es un número negativo. Esto indica que la moneda ha perdido valor en comparación con el período anterior.

Este descenso en la cotización del Dólar podría deberse a factores económicos internos o externos que afectan la confianza en la moneda. La situación requerirá seguimiento para determinar si esta tendencia negativa se mantendrá en el corto plazo.

Fuente: narrativas-mx

¿Dónde comprar dólar en México de forma segura?

para finalizar, cambia divisas en México únicamente en bancos y casas de cambio autorizadas; verifica su registro y el tipo de cambio en sitios oficiales (Banco de México, Profeco o Condusef) y compara comisiones antes de entregar efectivo. Evita cambistas callejeros y kioscos en aeropuertos por sus tasas desfavorables. Lleva identificación vigente, solicita y conserva el comprobante y cuenta el dinero frente al cajero. Revisa los billetes (marcas de agua, hilo de seguridad y relieve) y no compartas datos personales innecesarios.

para finalizar, si usas cajeros, prefiere aquellos dentro de sucursales, cubre el NIP y desconfía de dispositivos extraños; retira en pesos y rechaza la conversión dinámica. Considera pagar con tarjeta sin comisiones por cambio y notifica a tu banco tu estancia en México para evitar bloqueos. No transportes grandes sumas; divide el efectivo y usa discretamente una riñonera o bolsillo interior. Mantente atento a tu entorno y utiliza transporte seguro al salir con efectivo.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.