En esta noticia Combinan programa de recompensas con eventos deportivos y conciertos

Grupo Posadas anunció que operará 34 hoteles nuevos que abrirán paulatinamente a partir del segundo semestre de este año, con lo que añadirá 4,790 cuartos a la oferta de la cadena.

La empresa anunció que estas nuevas aperturas implican una inversión de MXN $16,219 millones, de los cuáles, 98% provienen de inversionistas independientes a la compañía, y permitirán incrementar 16% la oferta de cuartos actual de la cadena de los hoteles Fiesta Inn, Fiesta Americana y Live Aqua.

Hoteles Fiesta Inn Facebook Fiesta Inn

Recientemente, la cadena inauguró Izla by Fiesta Americana en Isla Mujeres con 122 habitaciones y Devossion by Live Aqua en Playa del Carmen con 314 cuartos; y próximamente realizará la apertura de Live Aqua Centro Histórico en la Ciudad de México.

Combinan programa de recompensas con eventos deportivos y conciertos

Además, Grupo Posadas anunció la evolución de su programa de recompensas a la modalidad Fiesta Rewards Invita, que permitirá a sus socios canjear sus puntos para asistir a eventos deportivos, gastronómicos, culturales y conciertos.

Para ello, la empresa se convirtió en patrocinadora del Estadio GNP Seguros y el Palacio de los Deportes.

“Hoy, Fiesta Rewards va mucho más allá de acumular y redimir puntos. Queremos acompañar a nuestros socios antes, durante y después de cada viaje, ofreciendo más y mejores beneficios, conectándolos con más de 200 hoteles del portafolio de Posadas, así como con experiencias que forman parte de su vida”, afirmó Fernando Mazariegos, director de Productos de Lealtad en conferencia de prensa.

La empresa reportó un incremento de 7% en su programa de lealtad Fiesta Rewards, al acumular prácticamente 4 millones de socios y generar 2.3 millones de noches reservadas al año.

El programa de lealtad de la empresa representa 37% del total de las reservas de la empresa, mismo que busca ampliarse a través de un esquema centrado en la acumulación y redención de puntos, en el cual los socios pueden usar sus puntos en un ecosistema de experiencias, llamado Fiesta Rewards Invita.

Gerardo Rioseo, vicepresidente de Lealtad de Posadas destacó que la evolución del programa Fiesta Rewards permitirá a la empresa ofrecer una experiencia que trascienda la estancia en los hoteles.

“En Posadas creemos que la hospitalidad va mucho más allá de una estancia. Nuestro propósito es crear experiencias que conecten a las personas, que generen recuerdos y que nos permitan estar presentes en los momentos que realmente importan”, señaló Javier Barrera, vicepresidente de Estrategia y Capital Humano.