La cadena de hoteles internacionales Marriott desembarca en el Valle de Uco, Mendoza, con un nuevo desarrollo hotelero que demandará una inversión estimada en u$s 25 millones. El proyecto, Casa Origen, será desarrollado por la estadounidense LAND Global Group y operará bajo la marca Autograph Collection by Marriott.

Ubicado en Los Chacayes, el hotel se desarrollará sobre un terreno de 100 hectáreas, de las cuales 50 estarán destinadas al proyecto turístico. Las obras comenzarán en el primer trimestre de 2026 y el plazo de construcción será de entre 24 y 30 meses, con una apertura prevista para el segundo trimestre de 2028. La operación hotelera estará a cargo de LMC Hospitality.

La inversión prevista incluye tanto el hotel como el desarrollo de residencias asociadas. Según explicaron en el grupo desarrollador, se trata del primer proyecto hotelero en la Argentina.

“Siempre quisimos hacer algo en el país y el cambio de coyuntura fue clave para avanzar”, señaló Adrián Bossi, socio de LMC Hospitality & LAND Development. “Mendoza es un destino que funciona bien hace años. Tiene turismo internacional, regional y una marca muy consolidada”, agregó.

El grupo ya analiza nuevas oportunidades en otros destinos del país. “Estamos mirando lugares como Bariloche, Neuquén y El Calafate”, adelantó Bossi.

Cómo será Casa Origen

El hotel contará con 60 habitaciones y ofrecerá restaurante, wine bar, spa, gimnasio, piscina indoor y outdoor y salones de usos múltiples. Casa Origen operará con valores alineados al segmento premium de Mendoza, con un ticket promedio estimado de entre u$s 300 y u$s 350 por noche.

El complejo incluirá además 20 residencias privadas. Cada unidad tendrá una superficie aproximada de 200 metros cuadrados, con dos habitaciones, dos baños, cocina y living-comedor. El precio promedio será de u$s 600.000.

Las residencias se comercializarán con título propio y funcionarán bajo un esquema de pool hotelero. Los propietarios podrán utilizar la unidad durante una cantidad determinada de semanas al año y, el resto del tiempo, la administración quedará a cargo del operador.

“La idea es que el comprador pueda usar la residencia y después no tenga que ocuparse de nada. La operación hotelera se encarga de la gestión, el mantenimiento y los servicios”, explicó Bossi.

A este proyecto también se suma la bodega Achaval Ferrer, controlada desde hace ocho años por el holding ruso SPI Group, uno de los principales jugadores globales del negocio de bebidas, con fuerte presencia en el mercado internacional de vodka, y manejado por el empresario Yuri Shefler.

En 2019, el grupo avanzó en un proceso de expansión productiva, en un contexto de caída del consumo interno y mayor concentración en la industria vitivinícola, y concretó la compra del 100% de la bodega Melipal. Esa operación le permitió ampliar su capacidad de vinificación y molienda, con foco en ganar escala y en el mercado externo, que hoy concentra la mayor parte de sus ventas.

Otras cadenas internacionales en camino

En los últimos meses, Marriott avanzó con nuevas aperturas y anuncios en el país. En septiembre de 2025, la cadena confirmó su llegada a Mendoza a través de un acuerdo con la desarrolladora Armentano Desarrollos Inmobiliarios. La inversión prevista es de u$s 30 millones y dará lugar al complejo El Borgo, que incluirá el Hotel El Cauce, bajo la marca Autograph Collection, además de residencias premium.

Ese mismo año, la compañía inauguró el Marriott Hotel Buenos Aires Aeropuerto, el primer hotel cinco estrellas de una cadena internacional ubicado junto al principal aeropuerto del país. El plan contempla además un desarrollo en Añelo, en la zona de Vaca Muerta.

La empresa también introdujo en el mercado local la marca City Express by Marriott, al sumar un hotel en Puerto Iguazú, que pasó a operar bajo ese sello.

En paralelo, el grupo Meliá Hotels International continúa con su expansión en la Argentina. La cadena abrió recientemente dos establecimientos en Buenos Aires -Almarena Puerto Retiro y Almarena Madero Urbano-, ambos bajo la marca Affiliated by Meliá. La cadena también proyecta nuevas unidades en Mendoza, Salta, Ushuaia y El Calafate, con un plan de inversión que supera los u$s 200 millones y busca sumar siete hoteles en el país hacia 2030.