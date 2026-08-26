En la sesión de apertura de este miércoles, 26 de agosto de 2026, el Euro y dólar tiene una cotización de 1.1674 USD en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,01% en relación con el día anterior.

La cotización del euro frente al dólar registró en la última semana un descenso de -0.04% y, en el último año, una subida de 0.42%, sugiriendo una tendencia alcista a largo plazo pese a la leve corrección reciente.

La variación del Euro y dólar en los últimos días

Hoy, la cotización del dólar ha mostrado una tendencia a la baja en comparación con los días anteriores, lo que indica una reducción en su valor. Esta disminución ha sido continua, marcando una notable variación en el mercado cambiario.

El análisis de esta tendencia sugiere una posible reacción a factores económicos recientes que han influido en la demanda y oferta del dólar, lo que podría afectar futuras decisiones de inversión y comercio.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, con un 0.88%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 5.44%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Fuente: narrativas-co

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.

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