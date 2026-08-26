Cambios en las operaciones bancarias que te bloquearán tu dinero: BBVA México, Banco Azteca, Santander, Banamex y otros bancos aplicarán este requisito.

La cotización del dólar en la sesión de apertura de mercados de este miércoles, 26 de agosto de 2026 en México es de 16.94 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.07%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 16.95 pesos y un mínimo de 16.94 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar cayó un 4.37% y en el último año acumula una baja de 8.11%, indicando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Dólar osciló sin tendencia definida, con igual cantidad de alzas y bajas y sin jornadas estables.

En los últimos doce meses, el Dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 16.9 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue de 4.78%, significativamente menor que la volatilidad anual de 7.34%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia a la baja, dado que el dato de 1 en relación con los días pasados es un número negativo. Esto indica que la moneda ha perdido valor en comparación con el período anterior.

Este descenso en la cotización del Dólar podría deberse a factores económicos internos o externos que afectan la confianza en la moneda. La situación requerirá seguimiento para determinar si esta tendencia negativa se mantendrá en el corto plazo.

Fuente: narrativas-mx

¿Dónde comprar dólar en México?

Las personas que deseen adquirir o vender esta moneda en México deberán acudir a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".