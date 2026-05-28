“Maniobra burda e inadmisible”: el Banco Nación endureció su postura contra la algodonera de Vicentin

En esta noticia La apuesta por la minería

La pelea por el consumo volvió a endurecerse. Según Eduardo Elsztain, presidente de IRSA, las empresas volvieron a competir más fuerte para sostener ventas en un contexto de menor inflación.

“Cuando el tipo cree que la plata se le derrite, la gasta más rápido. Cuando el tipo ve que los precios van bajando, espera y va comprando en la mejor condición que tiene”, afirmó durante el encuentro por el Día del Periodista que el grupo realizó en La Rural.

El empresario aseguró que esa lógica también se refleja en las ventas. “En tickets no tuvimos tanta caída como en el tema de facturación general, pero la facturación tiene que ver con los precios”, explicó.

La llegada de marcas internacionales

Elsztain también se refirió a la llegada de marcas internacionales al país. Según sostuvo, varias compañías volvieron a analizar inversiones en la Argentina después de años en los que el mercado local quedó fuera de sus planes de expansión.

“Ven en Argentina una oportunidad. Estuvieron ausentes durante mucho tiempo y van llegando de a poco”, afirmó.

Entre los casos que mencionó aparecen Decathlon, Victoria’s Secret y Miniso, que recientemente iniciaron operaciones o ampliaron su presencia en los centros comerciales de IRSA.

El empresario consideró que una de las ventajas que encuentran estas compañías es que los consumidores argentinos ya conocen sus productos. “La mayor parte del consumidor argentino ya compró esas marcas, no importa si en Miami, en Brasil o en Nueva York”, sostuvo.

Durante el encuentro también habló sobre los próximos desarrollos que lleva adelante la compañía. Según indicó, el shopping que IRSA construye en Haedo abrirá hacia fines de 2026.

El proyecto se desarrolla sobre el ex centro comercial Al Oeste, ubicado en el partido de Morón, que el grupo adquirió este año por u$s 9 millones . El activo cuenta con más de 20.000 metros cuadrados, 40 locales, seis espacios gastronómicos, 14 salas de cine, cinco canchas de pádel y más de 1000 cocheras.

La compañía prevé invertir más de u$s 20 millones para reconvertir el complejo en un outlet, un formato que ya opera a través de Distrito Arcos y Soleil Premium Outlet. Según informó cuando anunció la compra, el inmueble tiene además potencial para sumar otros 12.000 metros cuadrados de área bruta locativa.

Al comunicar la operación a la Comisión Nacional de Valores (CNV), IRSA explicó que el centro comercial “se encuentra actualmente operando por debajo de su potencial” y que el objetivo es relanzarlo con una nueva propuesta comercial enfocada en marcas outlet. La empresa estima que el proyecto generará más de 250 puestos de trabajo.

Elsztain también se refirió al proyecto que la compañía desarrolla en La Plata. Según indicó, el centro comercial abrirá durante 2027.

La iniciativa demandará una inversión de u$s 130 millones y se desarrolla sobre un predio de 78.614 m2 ubicado en la zona norte de la capital bonaerense.

El proyecto había sido anunciado originalmente en 2018. En aquel momento, IRSA proyectaba avanzar con las obras a partir de 2020, pero la pandemia terminó postergando los planes de la compañía.

Las tareas en el predio comenzaron recién a fines de 2023. El complejo se construye sobre un terreno ubicado en Camino General Belgrano y calle 514, en la localidad de Gonnet.

El desarrollo contempla un paseo comercial a cielo abierto con foco en gastronomía y entretenimiento. Además, incluirá viviendas, oficinas y un hotel. Según había explicado la compañía al presentar el proyecto, la propuesta busca aprovechar la demanda que generan los recitales y eventos que se realizan en el Estadio Único Diego Armando Maradona.

Para concretar el proyecto, IRSA adquirió el control de Centro de Entretenimientos La Plata S.A. y la totalidad del predio en una operación por u$s 7,5 millones.

La apuesta por la minería

Elsztain también dedicó parte de la conversación a la minería, una actividad en la que participa a través de Austral Gold y otros proyectos en San Juan. Allí destacó las oportunidades que ve para la Argentina en el negocio del oro y el cobre, aunque remarcó que se trata de una industria que requiere fuertes inversiones.

En ese marco, recordó la reciente reactivación de Casposo, la mina ubicada en Calingasta que volvió a operar este año tras una inversión superior a los u$s 15 millones destinada a tareas de exploración y reacondicionamiento de planta.

El yacimiento, incorporado por la compañía en 2016, tiene una vida útil estimada de entre seis y siete años y una producción proyectada de 120.000 onzas de oro equivalente. Según había explicado el propio Elsztain durante la reapertura, la operación generará exportaciones por unos u$s 60 millones en 2026.

“Argentina tiene esa bendición de la cual hablamos hace muchos años, pero para hacerla realidad hace falta mucha inversión”, afirmó el empresario durante el encuentro.