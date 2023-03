IRSA compró el ex edificio del Ministerio de Educación porteño, para qué lo quiere

IRSA ganó la pulseada y se quedó con la ex sede del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. En una subasta pública, el holding que dirige Eduardo Elsztain pagó $ 1434 millones -u$s 6,9 millones, a dólar oficial- por el edificio ubicado en Paseo Colón 245, a metros de la Casa Rosada.

Según informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV), también adquirió un total de 12 cocheras ubicadas en Paseo Colón 275. "La propiedad, con potencial de usos mixtos, cuenta con 13 pisos de oficinas en una superficie cubierta de aproximadamente 13.700 metros cuadrados (m2) y un subsuelo con cocheras ", indicó.

A contramano de lo que viene haciendo, la empresa que continúa vendiendo pisos en su torre de oficinas -en Della Paolera, Catalinas-, ahora sale en busca de un nuevo negocio. "Creemos que es una zona con gran potencial y que se vio favorecida por el Paseo del Bajo. Está ubicada a poco de Puerto Madero y muy cerca de San Telmo, un barrio muy buscado por las familias más jóvenes", explicaron fuentes de IRSA.

La empresa informó en su comunicado a la CNV, que "la Sociedad está obligada a suscribir un contrato de comodato con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires manteniendo este último la tenencia del inmueble a título gratuito por un plazo de 18 meses (con la opción de requerir continuar en el uso del inmueble por 6 meses adicionales con contrato de locación)".

Es decir que por ese plazo la empresa no podrá comenzar con sus planes de construcción. Se especula que IRSA apuesta a un edificio de usos mixtos donde convivan oficinas con departamentos de viviendas.

Eduardo Elsztain, presidente de IRSA

"Fue una subasta pública que duró casi todo el día. Había muchos interesados en la propiedad", dijeron desde IRSA. De hecho, el precio que se terminó abonando fue el doble del valor base de la subasta informado, u$s 3.379.733.

La ex sede del Ministerio de Educación

A poco de que se iniciara la pandemia, la sede de la cartera educativa porteña se mudó al primer edificio gubernamental en la Villa 31 en Retiro. La vieja sede de Paseo Colón fue ocupada por la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires (Unicaba), donde está actualmente.

El edificio de más de 13.700 m2 y 13 pisos cuenta con muchos de sus oficinas deshabitados.

Según anunció el Gobierno de la Ciudad, el dinero, que ya fue depositado en su totalidad por IRSA; "será destinado al desarrollo de obras de infraestructura, salud, educación, seguridad, vivienda, transporte público, movilidad sustentable, ampliación de la red de subterráneos, proyectos de inversión y cultura, no pudiendo ser utilizados para el financiamiento de gastos corrientes".

IRSA vende en Catalinas y más

IRSA continúa desprendiéndose de activos inmobiliarios en Catalinas. En 261 Della Paolera, edificio de oficinas en el que la firma invirtió u$s 110 millones e inauguró en 2021, ya había vendido cuatro pisos entre noviembre y diciembre de ese año. Los compradores fueron la Unión Europea (u$s 9,2 millones) y el Banco Santander, que se quedó con tres plantas (u$s 28,5 millones).

Della Paolera, el edificio que construyó IRSA en Catalinas

En junio del 2021, había sido el Banco Industrial el comprador de dos pisos. Pagó u$s 16,9 millones. De las 30 plantas que tiene el edificio, durante la etapa de construcción, ya habían comprado Globant (4 pisos), mientras que Microsoft, ExxonMobil, Cargil, Endava y First Data alquilaron desde el inicio sus oficinas. La propia IRSA conservó dos para sí misma. Mudó allí su sede.



Y, en agosto del año pasado, IRSA vendió uno de sus pisos y un total de ocho cocheras por un total de u$s 12,6 millones.

La semana pasada, la empresa se desprendió de dos pisos y 18 cocheras, por un total de 2394 metros cuadrados (m2). Por la operación, el holding que lidera Eduardo Elsztain, recibió u$s 22,5 millones.