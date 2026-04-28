Creaurbana, la desarrolladora de la familia de Marcelo Mindlin, se sumó a la ola de empresas que buscan aprovechar el regreso del crédito hipotecario y lanzó un plan para vender departamentos premium en la Ciudad de Buenos Aires con anticipo y cuotas propias. La decisión llega en un momento de mayor movimiento para el mercado inmobiliario. Con la vuelta del financiamiento bancario, crecieron las consultas y se reactivaron operaciones que durante los últimos años habían quedado frenadas. En ese escenario, varias desarrolladoras comenzaron a ofrecer alternativas propias para acelerar ventas. En el caso de Creaurbana, la primera etapa estará orientada a inmuebles de alta gama. El plan prevé un anticipo inicial y el saldo financiado directamente por la compañía, sin intervención bancaria. También alcanzará a algunos proyectos en obra, aunque hoy el mayor interés pasa por las unidades listas para entregar. Entre los desarrollos incluidos, aparecen DePampa y DeAlcorta, ambos en Bajo Belgrano, dos proyectos residenciales que forman parte de la oferta premium del barrio. Creaurbana quedó bajo el control de la familia de Marcelo Mindlin en 2017, cuando el empresario compró al grupo de Ángelo Calcaterra el holding ODS. Dentro de esa adquisición estaban Iecsa -hoy Sacde- y la propia desarrolladora, que desde entonces pasó a ser el brazo inmobiliario del holding. Desde entonces, la compañía concentró su cartera en proyectos residenciales y desarrollos mixtos. Según datos de la empresa, supera el millón de metros cuadrados construidos. Uno de sus movimientos más relevantes fue la compra de la ex sede del Instituto Tecnológico de Buenos Aires en Puerto Madero. La operación se concretó en 2025 por alrededor de u$s 30 millones. El inmueble está ubicado en Eduardo Madero 399, frente a la terminal de chárters y en diagonal al Luna Park. Son tres parcelas que suman algo más de 5100 metros cuadrados y con capacidad constructiva para hasta 60.000 m2. En el mercado lo consideran uno de los últimos grandes activos disponibles de esa zona. La empresa también terminó Martín Coronado 3300, un edificio de lujo en Barrio Parque, frente a Plaza Perú y en diagonal al Malba. El año pasado, el desarrollo recibió dos premios en los International Property Awards, uno de los reconocimientos más prestigiosos del sector a nivel global. Fue distinguido en categorías vinculadas a arquitectura y desarrollo residencial. Fuera del país, Creaurbana también tiene presencia en Punta del Este. Además, la compañía señaló en ese momento que proyectaba avanzar en Vicente López, Escobar y otras oportunidades en Puerto Madero.