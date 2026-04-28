A medida que avanza Vaca Muerta, Añelo queda más en el centro del mapa inmobiliario. Empresarios del sector coincidieron en que la localidad neuquina atraviesa una nueva fase de expansión, con más propuestas habitacionales, oficinas y parques industriales para acompañar el movimiento que genera la actividad petrolera. La charla se realizó durante la Expo EFI y reunió a Gino Zavanella, de ZLT; Omar Álvarez, de Añelo Urbano; Roberto Converti, de Oficina Urbana; y Lucas Salvatore, de IDERO, quienes repasaron el presente inmobiliario de la capital del shale, atravesado por mayor actividad operativa, llegada de proveedores y necesidad de ampliar la oferta privada. Uno de los anuncios más relevantes fue el de Salvatore, quien señaló que la compañía proyecta construir más de 30 edificios en Añelo, con una inversión estimada en u$s 126 millones y la incorporación de 3000 nuevas plazas habitacionales hacia 2032. Según detalló, la empresa ya tiene unidades en funcionamiento en la ciudad y avanza con desarrollos como Espacio Añelo, Añelo Central y Distrito Añelo, orientados al alojamiento corporativo. En paralelo, presentó Espacio Añelo como el primer fideicomiso financiero inmobiliario con oferta pública vinculado a Vaca Muerta aprobado por la Comisión Nacional de Valores (CNV), que permite invertir desde u$s 1000 en departamentos ya construidos y alquilados en la localidad. Durante el encuentro, los expositores coincidieron en que la demanda ya no se concentra solo en camas o soluciones transitorias. También crece el interés por complejos con mejores servicios, mayor calidad constructiva y ubicaciones estratégicas para las compañías que operan en la cuenca. En cambio, Gino Zavanella sostuvo que el mercado inmobiliario de Añelo atraviesa una etapa distinta a la de los primeros años del desarrollo no convencional. Explicó que, con más infraestructura energética y planes de largo plazo en marcha, comenzaron a aparecer inversiones enfocadas en activos permanentes y no solo en oportunidades de corto recorrido. ZLT participa en la ciudad con Álamos, emprendimiento que ya supera las 100 unidades construidas y al que sumó además un parque industrial privado para captar la demanda logística vinculada a la actividad petrolera. Por su parte, Omar Álvarez señaló que la evolución del mercado local superó distintas estimaciones iniciales y que la necesidad de alojamiento corporativo siguió creciendo junto con las nuevas inversiones en energía e infraestructura. “Todos los años se superan las proyecciones”, resumió. Roberto Converti puso el foco en la planificación urbana. Señaló que el crecimiento de Añelo requiere no solo iniciativas privadas, sino también procesos normativos, ordenamiento territorial e infraestructura pública para acompañar la expansión de la localidad. “Están fundando una ciudad”, definió. Entre las iniciativas que avanzan en la zona también aparecen Wenelen Suites, de Dypsa Group; Nativa Housing, de Uno en Uno; Añelo Land, de Aspa; y Altos Neuquinos, impulsado por Grupo Djamus junto con Mizrahi y Abadi. A ese mapa se suma Añelo Boulevard, emprendimiento proyectado sobre 20 hectáreas, con 16 manzanas y más de 1100 unidades previstas.