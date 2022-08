Oficinas: IRSA sigue vendiendo pisos de su torre de u$s 110 millones en Catalinas

A pesar de la crisis inmobiliaria y la quietud que generó la disparada del dólar en el mercado de real estate, IRSA continúa vendiendo oficinas de su edificio Della Paolera en Catalinas, impulsando una mejora para el sector.

Según informó el holding a la Comisión Nacional de Valores (CNV) la empresa vendió uno de sus pisos y un total de ocho cocheras por un total de 1184 metros cuadrados (m2).

"El precio de la transacción fue de aproximadamente u$s 12,6 millones (u$s 10.600 por m2), los cuales fueron abonados en su totalidad", informó la empresa que comanda Eduardo Elsztain.

Eduardo Elsztain, presidente de IRSA

Luego de esta operación, IRSA conserva sus derechos por 14 pisos del inmueble "con una superficie locativa aproximada de 16.832 m2 además de unidades de cocheras y otros espacios complementarios", remarca el comunicado de la CNV.

El presente de las oficinas

La vacancia en el mercado de oficinas premium de América latina comienza a estabilizarse, mostrando incrementos moderados luego de un periodo con un comportamiento al alza muy marcado, lo cual muestra una recuperación en el sector.

Así lo indican los datos relevados en el informe sobre el mercado de oficinas premium en América del Sur para el primer semestre de 2022 elaborado por el Departamento de Investigación de Cushman & Wakefield.



"Buenos Aires cerró el primer semestre de 2022 alcanzando una vacancia del 15,9%, lo que representa un incremento interanual de 20%" , resalta el informe.

Se tratan de números positivos comparado a los de la región. "En Rio de Janeiro, se registró un 34,3% de vacancia, el nivel más bajo en todo el año, para continuar su recuperación, lo mismo que San Pabablo, que, con 22,46%, tocó los niveles más bajos desde fines de 2020", resalta.



"Para las empresas, hoy hay oportunidades: se consiguen oficinas premium a precios muy accesibles y son muchas compañías las que están aprovechando lo que dejó el Covid", explica Martín Potito, director de la división de oficinas de LJ Ramos.

La zona de Catalinas, de las más buscadas por las empresas

"El precio pedido de alquiler de oficinas clase A en toda la región sudamericana continúa bajando a un ritmo casi constante desde el 2020", resumió Carolina Wundes, coordinadora de Investigación de mercado de Cushman & Wakefield.



En ese sentido, Buenos Aires tiene un precio promedio de alquiler más alto con un valor de u$s 24,2 el m2. Le sigue Santiago que tiene un valor de u$s 20 y por último San Pablo sigue con u$s 19,6.

La buena racha de IRSA

En 200 Della Paolera, edificio de oficinas en el que IRSA invirtió u$s 110 millones e inauguró el año pasado, ya había vendido cuatro pisos entre noviembre y diciembre. Los compradores fueron la Unión Europea (u$s 9,2 millones) y el Banco Santander, que se quedó con tres plantas (u$s 28,5 millones).

En junio del año pasado, había sido el Banco Industrial el comprador de dos pisos. Pagó u$s 16,9 millones. De las 30 plantas que tiene el edificio, durante la etapa de construcción, ya habían comprado Globant (10 pisos), Microsoft, ExxonMobil, Cargil, Endava y First Data. La propia IRSA conservó dos para sí misma. Mudó allí su sede.