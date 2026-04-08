Farmacity avanza en su expansión regional y suma presencia en Uruguay. La compañía, que emplea a más de 8200 personas en la Argentina, cerró la compra de 10 farmacias que hasta ahora operaban bajo la órbita de FarmaGlobal, la cadena uruguaya creada en 2017 por el fondo IBF Negocios. Con esta operación, la firma alcanza un total de 15 locales en ese país, tras las cinco aperturas concretadas en 2022. Las tiendas continuarán funcionando con normalidad, aunque la empresa ya tiene en carpeta un proceso de reconversión progresivo. “Si bien continuarán operando normalmente, Farmacity implementará un plan de remodelación gradual que transformará estos locales para que adopten el formato, la estética y la experiencia distintiva de la marca”, aclararon desde la compañía. “Hoy ampliamos nuestra presencia en Uruguay con la incorporación de 10 nuevas farmacias”, afirmó Sebastián Miranda, CEO de Farmacity. “Frente a entornos desafiantes, reforzamos nuestra capacidad creativa y operativa para identificar nuevas oportunidades de crecimiento que nos permitan expandir nuestro propósito: facilitar el acceso a la salud y el bienestar a nuevas comunidades”, agregó. A partir de este crecimiento, el equipo local pasará de 32 a 74 colaboradores. La expansión en Uruguay también abre una oportunidad para potenciar el desarrollo de las 13 marcas propias de Farmacity, integrándolas a la cadena de valor regional y fortaleciendo la presencia de productos de calidad en nuevos mercados. “Sabemos que nuestro formato es reconocido y valorado por su calidad y servicio. Contamos con una marca sólida, con una oferta amplia y un estándar de excelencia que nos impulsa a seguir creciendo”, remarcó Miranda.