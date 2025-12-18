Mientras YPF avanza con un acuerdo para empezar a ofrecer hamburguesas de McDonald’s en sus estaciones de servicio, el CEO de la energética, Horacio Marín, también inició gestiones con Farmacity, con el objetivo de incorporar la presencia de la cadena de farmacias -y sus productos- en su red, que tiene unos 1700 puntos en todo el país.

Así lo anticipó el propio ejecutivo, durante su diálogo con periodistas en el brindis de fin de año que la empresa organizó para la prensa en su torre de Puerto Madero.

