En esta noticia Cuánto cuestan las 3 motos más vendidas el último mes en Argentina

La moto sigue siendo, por excelencia, uno de los vehículos más elegidos por los argentinos a la hora de moverse todos los días. Según el último informe de la División Motovehículos de Acara, durante mayo de 2026 se patentaron 66.851 unidades en todo el país.

Si bien la cifra representó una baja del 17,8% versus abril, cuando se habían registrado 81.373 motos, el mercado mantiene una tendencia positiva: las ventas crecieron 25,4% respecto de mayo de 2025 y acumulan 369.468 patentamientos en los primeros cinco meses del año. Esto es un 43,2% más que en el mismo período del año pasado.

A nivel marcas, Honda continúa liderando el mercado con 11.908 unidades patentadas, seguida por Gilera con 8018 y Keller con 8046. Más atrás quedaron Motomel y Corven, en un segmento que sigue mostrando una fuerte competencia entre fabricantes nacionales e importados.

El mercado mantiene una tendencia positiva: las ventas crecieron 25,4% respecto de mayo de 2025.

Cuánto cuestan las 3 motos más vendidas el último mes en Argentina

En cuanto a los modelos más vendidos, hubo cambios en todos los puestos con respecto a abril.

Las tres motos que dominaron el listado de patentamientos del mes pertenecen al segmento 110 cc, el más popular de la Argentina gracias a su bajo consumo, costos de mantenimiento y precios más accesibles frente a las de mayor cilindrada.

La Keller KN110-8 se ubicó en el primer puesto, con 7006 unidades. El modelo de la marca cordobesa se consolidó como una de las opciones más buscadas en todo el país. En el mercado, su valor ronda actualmente entre $ 1.350.00 y $ 1.700.000 según la versión y el concesionario.

Cabe destacar que la KN110-8 está equipada con un motor monocilíndrico de 107 cc, transmisión de cuatro velocidades y un consumo que ronda los 2,5 litros cada 100 kilómetros. Su bajo costo de mantenimiento y la amplia disponibilidad de repuestos explican buena parte de su éxito comercial.

El segundo puesto fue para la Honda Wave 110S, que acumuló 6208 patentamientos en mayo de 2026. La versión estándar de este modelo tiene un valor sugerido de $ 3.426.900, mientras que la variante Cast Disc, con freno delantero a disco y llantas de aleación, asciende a $ 4.020.800. Esta moto se destaca por su diseño compacto y liviano, pensado para el uso diario en entornos urbanos. Además, cuenta con motor de 110 cc refrigerado por aire, transmisión semiautomática de cuatro marchas, arranque eléctrico y sistema de frenado combinado (CBS).

El podio lo completó la Gilera Smash, con 5906 unidades patentadas. El modelo se convirtió en una de las principales alternativas para quienes buscan una moto urbana con un presupuesto más ajustado. Actualmente, las versiones base arrancan cerca de los $ 1,5 millones, mientras que las configuraciones Full superan los $ 1,8 millones. La Smash cuenta con un motor de 119 cc y 7,2 CV de potencia, incorpora arranque eléctrico y a pedal, transmisión automática de cuatro velocidades y, en sus variantes más equipadas, freno delantero a disco.