La VTV es un trámite obligatorio que todos los vehículos deben efectuar para asegurar el adecuado funcionamiento y así intentar prevenir incidentes en el espacio público. No obstante, a partir de julio de 2026, existe una lista de autos exentos de pasar la Verificación Técnica Vehicular.

Es pertinente señalar que este documento es esencial para que todos los automóviles y motocicletas lo cuenten, tanto para verificar el rendimiento de todos los sistemas del vehículo como para evitar ser sancionado por los funcionarios de tránsito.

Les rechazarán la VTV a quiénes tengan este elemento prohibido en su auto (foto: archivo).

¿Qué vehículos estarán exentos de la VTV a partir de enero de 2026?

De acuerdo a las normativas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aplicadas desde mayo de 2023, los vehículos con menos de cuatro años de antigüedad o 64.000 kilómetros no requieren la VTV.

Aún se les considera nuevos tras su salida de fábrica, de acuerdo a los estándares establecidos, lo que implica que no deberían presentar inconvenientes en el motor, la carrocería o las luces, entre otros aspectos relevantes.

¿Cuánto cuesta la VTV en CABA y Buenos Aires?

El valor de la VTV variará conforme a la jurisdicción en que se encuentre el vehículo. Para la CABA, los precios son los siguientes:

Autos: $ 96.968

Motocicletas: $ 36.459

Provincia de Buenos Aires

Vehículos hasta 2500 kg: $ 97.057,65

Vehículos de más de 2500 kg: $ 174.703,77

Remolques, semirremolques y acoplados hasta 2500 kg: $ 58.234,59

Remolques, semirremolques y acoplados de más de 2500 kg: $ 87.351,89

Motos de más de 50 cc y hasta 200 cc: $ 38.823,06

Motos de más de 200 cc y hasta 600 cc: $ 58.234,59

Motos de más de 600 cc: $ 77.646,12

¿Qué requisitos debo cumplir para realizar la VTV?

En el momento de asistir al turno, los usuarios deberán disponer de matafuegos, balizas, un botiquín de emergencias dentro del habitáculo y los cinturones de seguridad debidamente abrochados.

Entre los requisitos obligatorios para realizar la VTV, se consideran los siguientes documentos que deberán encontrarse actualizados en el momento de su presentación en la planta:

DNI vigente.

Licencia de conducir vigente.

Seguro del vehículo vigente.

Constancia de pago correspondiente a la reserva del turno.

Si posee vehículo: cédula verde o azul (en caso de presentarse un tercero).

Título de propiedad del vehículo.

Si tiene motovehículo: cédula verde y/o rosa (en caso de presentarse un tercero).

Correo electrónico válido. Recibirá un correo con el código de reserva y otro para descargar la boleta.

VTV: alta demanda; esperas superan 30 días

La nueva normativa permitirá a los conductores programar turnos para la VTV de forma online, facilitando el acceso al trámite y evitando largas filas en los centros de verificación.

Esto beneficiará a los dueños de vehículos al optimizar el tiempo en el proceso. Además, informes de seguridad vial demostrarán el impacto positivo en la reducción de accidentes.