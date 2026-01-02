El mercado automotor argentino cerró 2025 con una competencia intensa por el liderazgo en ventas. El ranking de los autos 0 km más vendidos del año se definió recién en las últimas semanas de diciembre y confirmó el peso de los modelos de fabricación nacional, especialmente en los segmentos de pick-ups y autos compactos.

Según los datos oficiales de patentamientos, el primer puesto quedó en manos de un vehículo producido en la Argentina, que logró imponerse tras un cierre de año decisivo y mantener una histórica racha dentro de su categoría.

¿Cómo se definió el ranking de autos más vendidos en 2025?

Durante gran parte del año, el liderazgo estuvo disputado entre distintos modelos, con cambios marcados en el segundo semestre. Factores económicos, decisiones comerciales de las automotrices y problemas de producción en Brasil influyeron en la disponibilidad de unidades y en el ritmo de ventas.

Hasta mediados de diciembre, el Toyota Yaris encabezaba el ranking, pero una limitación de stock le impidió sostener esa posición. En un sprint final, otro modelo de la misma marca logró superarlo y quedarse con el primer lugar absoluto del año.

Los 10 autos 0 km más vendidos en la Argentina en 2025

Este fue el ranking final de los modelos más patentados durante 2025:

Toyota Hilux: 30.768 unidades

La pick-up de fabricación nacional volvió a ser el vehículo más vendido del país. Produce en Zárate, lidera su segmento desde 2006 y alcanzó por quinta vez el primer puesto absoluto entre todos los autos.

Toyota Yaris: 30.150 unidades

Fue el auto particular más vendido del año. Importado desde Brasil, se destacó por su buen desempeño comercial y por ofrecer caja automática CVT en todas sus versiones.

Fiat Cronos: 29.905 unidades

El sedán producido en Córdoba recuperó protagonismo tras su renovación estética de mitad de año y volvió a competir hasta el final por el liderazgo.

Peugeot 208: 29.092 unidades

Fabricado en la planta de El Palomar, cerró el año con un sólido volumen de ventas y se mantuvo entre los modelos más elegidos del mercado argentino.

Ford Ranger: 24.976 unidades

La pick-up producida en General Pacheco consolidó su crecimiento y se posicionó como la segunda más vendida de su segmento, desplazando a competidores históricos.

Volkswagen Amarok: 23.612 unidades

En el tramo final de su actual generación, la camioneta mantuvo un nivel de ventas competitivo y sostuvo su presencia en el top 10.

Volkswagen Polo: 21.324 unidades

El hatchback importado desde Brasil se ubicó como uno de los autos particulares más vendidos, pese a la competencia interna dentro de la marca.

Toyota Corolla Cross: 18.151 unidades

A pesar de interrupciones en la producción brasileña, se mantuvo como el SUV más vendido del mercado argentino en 2025.

Chevrolet Tracker: 17.647 unidades

Fabricado en la Argentina, quedó a pocas unidades de liderar el segmento SUV y cerró el año con un desempeño muy competitivo.

Volkswagen Taos: 16.523 unidades

El SUV, que pasó a ser importado desde México, logró sostenerse dentro del top 10 y entre los modelos más elegidos de su categoría.

Qué tendencias dejó el mercado automotor en 2025

El ranking confirmó varias tendencias claras: la fortaleza de las pick-ups, el peso de los modelos de producción nacional y el crecimiento sostenido de los SUV. Además, la disponibilidad de stock y las estrategias comerciales resultaron determinantes para definir las posiciones finales.

Con este escenario, el mercado automotor argentino inicia 2026 con expectativas de mayor competencia y nuevos lanzamientos que podrían volver a modificar el mapa de los autos más vendidos del país.