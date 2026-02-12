Honda Motor Argentina anunció el inicio de la producción de cuatriciclos en el país. Con una inversión superior a los u$s 24 millones destinada a este proyecto, la compañía multinacional prevé alcanzar una capacidad productiva de 10.000 unidades anuales y proyecta un crecimiento de más del 10% en su dotación de personal. Honda cuenta con más de 48 años de trayectoria en el país y aunque en sus inicios se enfocó en motocicletas, su presencia se fortaleció con la importación y posterior producción de automóviles, actividad que se interrumpió en mayo de 2020. Ahora, la empresa japonesa ingresa a un nuevo segmento. Si bien ya tiene presencia local con cuatriciclos fabricados en los Estados Unidos, ahora apuesta por fortalecer su liderazgo en la Argentina con producción propia. El inicio de la fabricación está previsto para mediados de marzo próximo. Desde la firma explicaron a El Cronista que este proyecto representa un hito industrial muy importante: “Es la primera vez que incorporamos la producción de cuatriciclos en Argentina, sumando un nuevo segmento a nuestra operación local. Se trata de un mercado en crecimiento, impulsado por la demanda de soluciones de movilidad cada vez más versátiles, eficientes, y adaptables a diferentes demandas y usos". En tanto, en enero de este año, se patentaron 156 unidades de cuatriciclos en el país, un 44,4% más que hace un año atrás cuando se registraron solo 108 unidades. Se trata del TRX420FM, un modelo que desde la empresa esperan que se use no solo para movilidad, sino también en ámbitos productivos, especialmente en zonas rurales. “El segmento de movilidad mediana para actividades agrícolas viene expandiéndose en Argentina. El cuatriciclo impulsado por su mayor robustez, capacidad de arrastre y versatilidad para múltiples tareas gana espacio gracias a la disponibilidad de equipos acoplables y accesorios, que amplían significativamente su campo de aplicación en la actividad agrícola", detallaron a este medio. El usuario de este segmento -explicaron- es principalmente un "perfil con experiencia, que prioriza la confiabilidad, la durabilidad y la eficiencia operativa", y que toma decisiones de compra basadas en el retorno de la inversión y en el desempeño del producto a lo largo del tiempo. Hoy, en el país Honda es fuerte en el mercado de motos. En enero de 2026, volvió a liderar con un total de 13.692 unidades patentadas. Como parte de un plan con foco en la expansión exportadora que la filial local de la japonesa Honda prevé desplegar hasta abril de 2026, la compañía anunció que aumentará un 30% la producción de motos en su planta de Campana. Con este incremento, la automotriz proyecta alcanzar las 145.000 unidades anuales, lo que marcaría un récord histórico para su operación industrial en la Argentina. De concretarse, la firma se consolidará como la empresa que más motocicletas fabrica y comercializa en el país. Desde el inicio de su producción local, Honda ya superó las 1,5 millones de unidades fabricadas. Según detalló la compañía, más del 50% del volumen corresponderá al modelo Wave, que se mantiene como el más vendido de la marca en el mercado argentino.