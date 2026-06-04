En esta noticia Un nuevo centro de última milla

Mercado Libre sigue ampliando su red logística en el país para mejorar los tiempos de entrega e inauguró un nuevo centro logístico de última milla en Don Torcuato, Tigre.

La operación demandó una inversión de u$s 1,3 millones, tiene capacidad para procesar hasta 60.000 paquetes diarios en momentos de alta demanda y proyecta generar cerca de 200 empleos directos y más de 700 indirectos.

En lo que va del año, el gigante del comercio electrónico anunció la apertura del mayor centro de almacenamiento del país, en Escobar y la entrega con aviones de paquetes en cuatro ciudades de la Patagonia.

Estos anuncios son parte del plan de inversiones que anunció el unicornio desde Nueva York durante la Argentina Week que contempla el desembolso de u$s 3400 millones durante 2026 y unos 1900 nuevos puestos de trabajo.

Un nuevo centro de última milla

El centro, que ya se encuentra operativo desde abril de 2026, cuenta con 11.000 m² de superficie y es operado junto a Loginter. Desde allí abastece a localidades como Tigre, San Fernando, Pilar, Escobar, Malvinas Argentinas, José C. Paz, San Isidro y partidos aledaños. Además, cuenta con una capacidad instalada de hasta 1,5 millones de paquetes por mes, fortaleciendo la red logística de Mercado Libre en la Zona Norte del AMBA. “La inauguración de este centro forma parte del plan de expansión logística que estamos desarrollando en todo el país para seguir mejorando la experiencia de quienes compran y venden en Mercado Libre. Estas inversiones nos permiten ampliar nuestra capacidad operativa, acelerar los tiempos de entrega y generar nuevas oportunidades de empleo y desarrollo para miles de personas y PyMEs”, señaló Adrián Ecker, VP de Commerce y Country Manager de Mercado Libre Argentina.

Tras recorrer las instalaciones del nuevo centro logístico, el Intendente del Partido de Tigre, Julio Zamora, destacó: “Esta apuesta habla de inversión en nuestra comunidad y un Gobierno local que siempre abre los brazos a este tipo de emprendimientos. El proceso de habilitación de este lugar fue acompañado por el Municipio. También, es importante valorar el esfuerzo de Loginter, quién es la empresa que apostó económicamente aquí”.