Mercedes-Benz Camiones y Buses se encamina hacia un hito fundacional en su historia como empresa subsidiaria de Daimler Truck. Bajo el propósito de acompañar a todos los que mantienen el mundo en movimiento, la compañía consolida hoy su propia identidad industrial a través de un ambicioso ciclo de inversiones que refuerza su compromiso con el país. La historia de la marca en Argentina es pionera: el 6 de septiembre de 1951 Mercedes-Benz llegó al país como la primera planta de la empresa en instalarse fuera de Alemania. Durante décadas, la producción de vehículos pesados fue el motor del crecimiento regional, con modelos icónicos como el 1114, que revolucionaron el transporte nacional y sentaron las bases de la excelencia operativa que la compañía proyecta hasta la actualidad. En diciembre de 2021, como parte de una reorganización global de su casa matriz, se produjo la escisión del Grupo Daimler. De esta división nació Daimler Truck, que en nuestro país opera como Mercedes-Benz Camiones y Buses Argentina. Desde ese momento, la compañía funciona como una entidad subsidiaria de Daimler Truck, dedicada exclusivamente a la producción y comercialización de camiones y chasis de buses. Esta autonomía le ha otorgado la agilidad necesaria para operar con la flexibilidad de una empresa nueva, pero con la experiencia acumulada de más de siete décadas entregando vehículos pesados en el país. Desde su creación en 2021, Mercedes-Benz Camiones y Buses ha consolidado un ambicioso ciclo de inversiones que asciende a los USD 110 millones, orientado íntegramente a la construcción y puesta en marcha del Centro Industrial Zárate. Este proceso comenzó a materializarse en diciembre de 2022, cuando la compañía destinó una inversión inicial de USD 20 millones para la adquisición del predio, sentando las bases de su autonomía operativa. La evolución del proyecto continuó en julio de 2023 con un desembolso adicional de USD 30 millones para la creación del Centro Logístico de Autopartes y Repuestos, inaugurado en diciembre de 2024. Finalmente, en marzo de 2024, se anunció una inversión de USD 60 millones destinada al traslado definitivo de toda la operación hacia el nuevo complejo. El predio se encuentra en una ubicación estratégica por su proximidad al puerto, lo que garantiza una mayor eficiencia en términos de costos, tiempos y procesos logísticos. Este despliegue no solo representa un firme voto de confianza en las capacidades del país, sino que también sostiene actualmente una comunidad productiva de alrededor de 500 empleos directos y más de 2.000 indirectos, reafirmando el compromiso a largo plazo de la marca con el desarrollo industrial local. La culminación de esta etapa será el próximo 8 de mayo con la inauguración oficial del Centro Industrial Zárate, la primera planta automotriz construida desde sus cimientos en Argentina en los últimos 15 años. El evento contará con la asistencia de ejecutivos globales y locales de la compañía, representantes de gobierno, miembros de la red de concesionarios, medios de comunicación y colaboradores. La fortaleza de esta nueva etapa se refleja en su liderazgo comercial. Durante el año 2025, Mercedes-Benz Camiones y Buses encabezó el mercado local, alcanzando una participación del 33,4% en camiones y un 61,3% en el segmento de buses. Actualmente, la producción nacional incluye los camiones Accelo y Atego, además de los chasis de buses OH y OF. La estrategia de la compañía se fundamenta en una visión de negocio 360°, diseñada para situar al cliente en el centro de cada decisión y buscando ser su aliado a lo largo de la vida útil del camión o bus. De esta manera, lo acompaña en cada etapa de su negocio: desde la venta del vehículo 0 km y planes de financiación, hasta servicios de posventa que incluyen: planes de mantenimiento, Fleetboard (el sistema digital de gestión de flotas), repuestos y REMAN, el primer y único servicio de reindustrialización de piezas genuinas en el país. Para garantizar este soporte integral, la firma cuenta con una amplia red de concesionarios, compuesta por 45 puntos de atención distribuidos en todo el territorio nacional.