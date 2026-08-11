Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este lunes, 10 de agosto de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la nocturna definió los números ganadores del día.

En este lunes, 10 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 3681 - Las Flores

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 10 de agosto

1° 3681 11° 3107 2° 4714 12° 2600 3° 7725 13° 9271 4° 2670 14° 5568 5° 9364 15° 0377 6° 0173 16° 2181 7° 0413 17° 0471 8° 2867 18° 7132 9° 6842 19° 5713 10° 6516 20° 6335

¿Qué significa soñar con las flores?

Soñar con flores suele simbolizar belleza, afecto y esperanza; anuncia etapas de crecimiento, reconciliación o gratitud.

Si están frescas indican armonía y buena suerte; marchitas o rotas advierten de desilusiones, duelo emocional o cierre de ciclos.

Consejos para los apostantes

El juego tiene que ser una modo de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Asimismo, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.