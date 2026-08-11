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Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este lunes, 10 de agosto de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la nocturna definió los números ganadores del día.

En este lunes, 10 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 3681 - Las Flores

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 10 de agosto

 1°3681 11°3107
 4714  12°2600
 3°7725 13°9271 
 2670  14°5568 
 9364  15°0377 
 6°0173  16°2181
 0413  17°0471 
 2867  18°7132 
 6842  19°5713 
 10°6516 20°6335 

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¿Qué significa soñar con las flores?

Soñar con flores suele simbolizar belleza, afecto y esperanza; anuncia etapas de crecimiento, reconciliación o gratitud.

Si están frescas indican armonía y buena suerte; marchitas o rotas advierten de desilusiones, duelo emocional o cierre de ciclos.

Consejos para los apostantes

El juego tiene que ser una modo de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Asimismo, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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