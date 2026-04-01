Sinteplast avanza con una inversión de u$s 12 millones para construir una nueva planta en Ezeiza y ampliar su capacidad en materiales para la construcción. La obra ya está en marcha y se prevé que esté operativa en 2027. La fábrica está ubicada sobre un terreno de tres hectáreas y permitirá duplicar la producción de esta línea. “Hoy ya fabricamos estos productos, pero necesitamos más volumen”, explicó Marysol Rodríguez, integrante de la tercera generación de la empresa. La unidad estará enfocada en productos cementicios y mezclas utilizadas en obra, un segmento que la compañía incorporó hace seis años y que viene creciendo a tasas de dos dígitos. “Con esta planta vamos a aumentar casi un 100% la capacidad”, agregó. Si bien el foco estará puesto en el mercado local, la empresa no descarta abastecer a otros países donde ya tiene presencia. “No es una línea que se exporte a mercados donde no estamos, pero sí forma parte del portfolio que ofrecemos en la región”, señaló. La inversión se da en un momento más exigente para la industria. En la compañía reconocen que el mercado muestra señales de mayor cautela y que la presión sobre los costos se intensificó en los últimos meses. “Que estemos invirtiendo no significa que el mercado no esté en contracción. Esto es una apuesta a futuro. Hoy el desafío es ser más eficientes, medir todo y trabajar mucho sobre la productividad”, dijo Rodríguez. En paralelo, la compañía también movió su conducción. En marzo asumió como gerente general Alberto Pizzi. Pizzi viene de una larga trayectoria en consumo masivo y esta es una de sus primeras experiencias vinculadas a la construcción. En 2006 asumió como CEO de Mondelez para el Cono Sur, donde estuvo hasta 2012. Más adelante pasó a liderar la operación de Merisant en América latina y también estuvo al frente de Parex Klaukol durante un año. En 2019 llegó a Securitas Argentina para conducir la operación local. Un año después, la compañía quedó envuelta en una investigación por pagos indebidos en contratos con organismos públicos, un proceso que derivó en la salida de la casa matriz del país y en un cambio de control de la operación local. Sinteplast es una empresa familiar con más de 60 años de historia. Nació como un emprendimiento en un garage y hoy está en manos de la segunda y tercera generación. Cuenta con 13 plantas industriales, de las cuales seis están en el exterior -tres en Brasil y una en Uruguay, Paraguay y Bolivia-. En la Argentina, concentra buena parte de su operación en Ezeiza, además de plantas en Córdoba y San Luis. La compañía emplea a unas 1600 personas y factura alrededor de u$s 300 millones al año. Hoy el mercado local representa cerca del 70% del negocio. En cuanto al mercado internacional, Brasil es el principal foco fuera del país. Allí tiene tres plantas y continúa ampliando su operación. “Es un mercado donde queremos seguir creciendo. Nos llevó tiempo, pero hoy estamos consolidados”, explicó Rodríguez. En paralelo, mantiene exportaciones a destinos donde no tiene plantas, como Chile, Ecuador o Israel. Junto con la inversión industrial, la compañía avanza con nuevos desarrollos. Uno de los más recientes es una línea de “soluciones rápidas”, orientada al consumidor final. “Buscamos productos simples, que resuelvan problemas concretos. Desde sellar una grieta hasta reparar una superficie”, explicó Rodríguez. En los últimos años, además, la empresa sumó nuevas categorías. Entre ellas aparece Penetrit, una línea de lubricantes y desoxidantes que incorporó hace dos años. Hoy la compañía tiene más de 7500 productos entre pinturas, materiales para la construcción, soluciones industriales y repintado automotor.