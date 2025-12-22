En los primeros 11 meses del año, los créditos hipotecarios ascendieron a un stock de u$s 4453 millones, y se prevé que el año terminará con u$s 5000 millones, lo que representa más del doble que los u$s 2211 millones del año pasado, según el Banco Central.

“Nos encaminamos a cerrar un año cerca de las 70.000 operaciones, que se ubicaría dentro de los primeros seis mejores desde cuando comenzamos a medir la serie en 1998″.

“Con esa lectura de un muy buen año, nos desafía a mejorar condiciones para el 2026. Pero en noviembre las hipotecas bajaron a la mitad con respecto a octubre en CABA”, precisa la presidente del Colegio de Escribanos de la ciudad de Buenos Aires, Magdalena Tato.

Previa electoral

Federico González Rouco, de Empiria, explica que la baja en CABA se dio por el adelantamiento de muchas operaciones a octubre por el temor a las elecciones, pero que probablemente diciembre tenga un alza por la estacionalidad.

Damián Caffarella, prosecretario de la Cámara Inmobiliaria Argentina, pronostica que desde marzo los bancos empezarán a dar mayor cantidad de préstamos para la vivienda.

Alejandro Bennazar, director de Relaciones Institucionales de la Cámara Inmobiliaria Argentina, advierte que hoy vuelven a estar activas las operaciones, al bajar el scoring crediticio, por lo que vaticina un enero que va a sorprender.

Delay estadístico

Germán Gómez Picasso, de Reporte Inmobiliario, va en la misma línea: “A pesar de la leve baja en CABA, en PBA se creció 2% interanual, pero estos son datos que por el delay estadístico muestran la realidad previa a las elecciones, momento en que se creía que Milei perdía”.

Augura que si los Bancos destinan fondos en 2026 para créditos hipotecarios seguramente se va a romper la barrera del año 2025, que fue muy bueno, uno de los mejores años de las últimas décadas.

“Hay que saber que cada tanto se abre una ventana de oportunidad al respecto y hay que aprovecharla”, señala Damián Tabakman, presidente de la Cámara de Desarrolladores Urbanos.

Reactivación

La corredora inmobiliaria Mariana Stange ve un factor positivo en la mayor cantidad de consultas, un factor que el mercado sigue observando como una señal a monitorear de cara a una eventual reactivación.

Pablo Barrera, gerente comercial de Alto Grande Desarrollos, dijo que los proyectos en pozo, con financiamiento propio de las desarrolladoras, muestran hoy los niveles más altos de ventas, apalancados en esquemas de anticipo y cuotas a 24 o 36 meses. Según explicó, este segmento logra sostener la demanda, mientras que el resto de las operaciones permanece más expuesto a la volatilidad financiera.

Récord

Oscar Puebla, de Puebla Inmobiliaria, señaló que si el año cerrara en torno a las 14.000 hipotecas, 2025 se ubicaría entre los mejores registros desde 2009, y sostuvo que ampliar el acceso al crédito será clave para consolidar la recuperación del real estate.

Para Marisa Koifman, directora de Branson Real Estate, “el acceso al financiamiento es clave para sostener los desarrollos inmobiliarios, ya que amplía la base de compradores y flexibiliza las condiciones de inversión para los desarrolladores”.

Darío Rizzo de Alternativa Propiedades, cree que 2026 va a marcar el comienzo de una nueva etapa para los créditos hipotecarios. Ve al 2026 como ese año bisagra, en el que el crédito vuelva a tener un rol protagónico.