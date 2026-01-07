El enigma de la recuperación: sube el consumo pero hay cada vez más locales vacíos en CABA

El mercado de locales comerciales volvió a mostrar un mayor nivel de vacancia hacia el cierre de 2025. La cantidad de negocios vacíos -en venta, alquiler o cerrados- aumentó 26,9% en la Ciudad de Buenos Aires en comparación con el mismo período del año anterior, impulsado por un consumo todavía débil y márgenes cada vez más ajustados para el comercio minorista.

Así lo revela un relevamiento de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), que detectó 198 locales sin actividad en las principales arterias comerciales porteñas, frente a los 156 registrados en igual bimestre de 2024.

En relación con la medición inmediata anterior, correspondiente a septiembre-octubre de 2025, se observó una mejora: el número de locales vacíos bajó de 249 a 198, lo que implica una caída del 20,5 por ciento.

La caída del consumo impacta en la continuidad de muchos comercios, en especial, de los más chicos, que cuentan con menor margen para sostener los costos fijos. Al mismo tiempo, el ajuste de gastos lleva a muchos comerciantes a reducir superficie, mudarse a locales más económicos o, directamente, cerrar.

Si se analizan exclusivamente los espacios ofrecidos en venta o alquiler, las cifras confirman esa tendencia. En alquiler, se registró una suba del 2,2% en comparación con el bimestre anterior (septiembre-octubre) y un aumento del 9,5% frente a noviembre-diciembre de 2024.

Creció más de 30% la cantidad de locales vacíos en CABA: las zonas más afectadas

Cuáles son las zonas más afectadas

El relevamiento también dejó un mapa dispar según las zonas. En varios corredores comerciales tradicionales se observó una baja bimestral en la cantidad de locales vacíos, principalmente, en tramos de las avenidas Santa Fe, Avellaneda, Córdoba, Rivadavia, Corrientes y Cabildo, que atraviesan barrios como Recoleta, Palermo, Flores, Caballito, Villa Crespo, Balvanera y Belgrano.

En cambio, se registraron avances bimestrales sobre la avenida Pueyrredón, en sectores de Balvanera y Recoleta, y en la peatonal Florida, en el Microcentro porteño, donde se concentró una mayor cantidad de locales sin actividad.